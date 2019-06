CNBC escolhe a Veritas Genetics pelo segundo ano consecutivo como uma das 50 Empresas mais Disruptivas de 2019

"A Veritas – declara a CNBC – é a primeira empresa a oferecer aos consumidores e aos médicos o sequenciamento e a interpretação do genoma completo, o que significa analisar as 6,4 bilhões de letras do nosso DNA em cada uma das células do corpo humano." A inclusão na lista reconhece também os avanços em pesquisas médicas da Veritas Genetics, impulsionados pela inteligência artificial e pela aprendizagem por máquina.

O myGenome, carro-chefe da empresa, analisa nosso DNA fornecendo informações sobre mais de 650 doenças clinicamente relevantes, agrupadas em categorias diferentes como câncer, doenças cardiovasculares, distúrbios neurológicos ou metabólicos, entre outros. Analisa também a intolerância a mais de 300 medicamentos utilizados no tratamento de doenças como depressão, asma ou diabete.

A empresa foi cofundada em 2014 por George Church, pioneiro na genética moderna que participou do Projeto Genoma Humano, a primeira iniciativa para mapear todos os genes no genoma humano. De acordo com a Veritas, a facilidade de acesso e a abrangência do teste farão com que se torne a referência para os testes genéticos.

A lista das 50 Empresas mais Disruptivas preparada pela CNBC inclui empresas privadas de diferentes setores como biotecnologia, transportes, varejo ou agricultura, e cujas inovações estão transformando o mundo. Novas empresas com uma visão disruptiva do ambiente que identificaram nichos ainda não explorados no mercado e com potencial para se tornarem empresas bilionárias. Entre as 50 empresas selecionadas, 36 são unicórnios: startups que superaram US$ 1 bilhão em negócios.

A Veritas Intercontinental é subsidiária internacional da Veritas Genetics, The Genome Company, que atua na Europa, América Latina, Japão e Emirados Árabes Unidos. Sua missão é promover o sequenciamento do genoma completo e fornecer às pessoas informações que lhes permitam maximizar a qualidade e a duração de sua vida e da vida de suas famílias, transformando a maneira como o mundo concebe a genética.

A Veritas foi a primeira empresa a oferecer sequenciamento e interpretação do genoma completo aos consumidores e seus médicos. É líder no campo da genética, expandindo os limites da ciência e da tecnologia e reduzindo, assim, o custo do genoma.

Fundada em 2014 por líderes em genômica da Faculdade de Medicina de Harvard, atua em todo o mundo através dos seus escritórios nos Estados Unidos, Europa e China. A empresa foi reconhecida pela MIT Technology Review como uma das 50 empresas mais inteligentes em 2016 e 2017, pela Fast Company, em 2018 como uma das empresas mais inovadoras do setor de saúde em todo o mundo, e recentemente pela CNBC como uma das 50 Empresas mais Disruptivas em 2018 e 2019.

