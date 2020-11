CNC Software, Inc. benoemd nieuwe Europese verkoopdirecteur

Raf Lobato komt bij CNC Software met een schat aan ervaring binnen de CAD/CAM-industrie, waarbij hij met verschillende CAD/CAM-producten heeft gewerkt. Hij is gevestigd in Reading, in het VK, en gaat bij CNC Software aan de slag als Regional Sales Director voor Europa om het succes van Mastercam in deze regio te stimuleren en te vergroten.

"Ik vind het geweldig om bij CNC Software deze nieuwe uitdaging aan te gaan en samen met het verkoopteam en de distributeurs in Europa samen te gaan werken om een nu al sterk afzetgebied verder te laten groeien", aldus Lobato. "Ik kijk ernaar uit om mijn achtergrond in productie en ervaring in het ondersteunen van Mastercam-klanten en de kanaalpartners in te brengen om ons bereik binnen deze cruciale regio uit te breiden."

Sandy Moffat, Chief Market Officer, merkte op: "Voor onze inspanningen om ons merk en onze aanwezigheid te blijven uitbreiden, zijn we enorm blij dat Raf zich bij ons steeds groter wordende team voegt. Hij vult ons niet alleen aan met zijn indrukwekkende staat van dienst in de verkoop en programma's van CAD/CAM-software, maar ook met ervaring die CNC-software wereldwijd ten goede zal komen."

Over CNC Software CNC Software, Inc., opgericht in 1983, is een particulier bedrijf met het hoofdkantoor in Tolland, Connecticut, en kantoren in Zwitserland en China. Het bedrijf ontwikkelt Mastercam, een suite van CAD/CAM-software die ontwikkeld is om de kosten en de tijd van het productieproces te reduceren met efficiënte bewerkingsstrategieën en geavanceerde toolpath-technologieën, zoals Accelerated Finishing™ en Dynamic Motion™. Mastercam is 's werelds #1 CAM-software, met meer dan 274.000 installaties in industrieën, zoals matrijzenbouw, auto-industrie, medische sector, ruimtevaart, consumentenproducten, onderwijs en prototyping. Het wordt gedistribueerd via een internationaal kanaal van geautoriseerde Mastercam-wederverkopers in 75 landen, die lokale verkoop, training en ondersteuning bieden voor 2- tot 5-assige routing, frezen en draaien; 2- en 4-assige draadvonken; 2D- en 3D-ontwerp; oppervlak- en solide modellering; artistiek reliëfsnijden; en Zwitserse machinale bewerking. Ga voor meer informatie naar www.mastercam.com .

