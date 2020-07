CNN Brasil aposta no visagismo dos Trindade

SÃO PAULO, 2 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- Robson e Tania Trindade foram os nomes escolhido pela CNN Brasil para um trabalho inovador: uma consultoria visagista completa para os 52 jornalistas que estão à frente das câmeras da emissora. Antes da estreia do canal, todos os âncoras e repórteres estiveram nas mãos dos profissionais do Birô de Visagismo, dirigido pelo casal pioneiro neste segmento no Brasil, para encontrar suas imagens mais harmônicas e equilibradas.

Com mais de 12 anos de experiência no setor e sendo os responsáveis por trazer o Visagismo Acadêmico para dentro das universidades do Brasil, Robson e Tânia montaram uma equipe perfeita para atender estratégia de negócios da franquia brasileira da CNN, que estava preocupada em atender as necessidades atuais do público - que hoje tem comportamento exigente de consumo, inclusive quando se trata da informação.

"Nada é mais indicado do que o visagismo para que seja possível encontrar, dentro de um conceito, a imagem perfeita de cada pessoa. Digo isso porque tivemos o cuidado de considerar as individualidades de cada um para encontrar as melhores saídas, tudo totalmente alinhado ao que a CNN Brasil valoriza e quer que seus profissionais transpareçam", explica Robson.

O processo

Um processo intenso de análise externa e interna teve a duração de cerca de dois meses para o time do Birô de Visagismo. Aspectos como compleição física, lado emocional, personalidade e comportamento foram considerados para a construção de uma imagem harmônica e agradável para os indivíduos, levando também em conta os valores da empresa.

Ao longo de quatro dias, todos os jornalistas – que incluí nomes como Evaristo Costa, Monalisa Perrone, William Wack, Philipe Siane e Mari Palma – tiveram suas características analisadas por Robson Trindade e mais de 10 outros profissionais que compõem sua equipe, no Birô de Visagismo, em São Paulo.

"São diversos os processos e as análises. E é importante dizer que cada solução diz respeito única e exclusivamente a quem passou pelo processo. O visagismo tem esse diferencial: os estudos e resultados são completamente individuais e se encaixam apenas para uma pessoa no mundo", conta Trindade.

Nas diferentes estações montadas para receber os contratados da CNN Brasil, a equipe de Trindade fez medições no rosto e corpo de cada um, tirou fotos de frente e de perfil para estudos detalhados das imagens, conversou para conhecer o estilo adotado para se vestir e maquiar, analisou cores de cabelos, contrastes, olho dominante, estilo de óculos e observou a forma como cada um lida com os cabelos, o jeito de andar e a maneira como se comportam frente ao espelho.

O resultado

Depois de todas as captações feitas in loco no Birô de Visagismo, a equipe de Robson Trindade analisou os resultados de cada jornalista para um estudo minucioso de imagem e personalidade para construir o material final.

"Para cada um entregaremos um documento com os resultados de tudo o que analisamos ao longo do processo do nosso trabalho. Nele estarão todas as dicas para que a imagem perfeita e harmônica seja construída de uma maneira satisfatória para empresa e indivíduo. E ele leva tudo em consideração: corte de cabelo, sobrancelha, estilo e cores maquiagem, roupas, acessórios e sapatos e assim por diante", encerra Robson Trindade.

Evaristo Costa e Monalisa Perrone foram os jornalistas escolhidos pela emissora para a divulgação oficial do processo de todo o trabalho de visagismo.

Mais informações sobre o trabalho do Birô de Visagismo podem ser obtidas em www.birodevisagismo.com.br

Sobre Robson e Tania Trindade

https://hairbrasil.com/artigo/robson-e-tania-trindade-levam-o-visagismo-academico-para-a-europa

