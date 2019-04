CNOOC impulsiona o desenvolvimento da indústria de GNL da China na LNG2019

BEIJING, 11 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- A China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), maior produtora offshore de petróleo e gás do país, é proativa em facilitar a inovação de tecnologia, gestão e modelo de negócios, introduzindo continuamente estímulos novos no desenvolvimento das indústrias de GNL.

A CNOOC está empenhada em fornecer energia limpa, estável e confiável, e a empresa já criou dois modelos de fornecimento de gás natural, disse em 2 de abril Yang Hua, presidente da CNOOC, na cerimônia de abertura da 19 a. Conferência Internacional e Exposição sobre Gás Natural Liquefeito (LNG2019) realizada em Xangai.

Yang destacou que o gás natural tem se tornado cada vez mais a base da transição energética global, e o GNL está se tornando gradualmente na forma mais ativa de fornecimento de gás natural.

Na China, o GNL se transformou em uma fonte importante de gás natural e, especialmente, uma fonte essencial durante o pico nas áreas costeiras, o que o torna cada vez mais importante no sistema de abastecimento de gás natural da China, disse Yang, acrescentando que, como segundo maior importador mundial de GNL, a China construiu 21 terminais de GNL no país, com uma capacidade anual de recepção de 80 milhões de toneladas métricas, e importou mais de 230 milhões de toneladas de GNL, dando uma contribuição notável para a prosperidade da indústria mundial de GNL.

Ele ainda observou que a CNOOC tem atualmente 10 terminais de GNL em funcionamento, com uma capacidade anual de recepção de 45,2 milhões de toneladas, entretanto, a empresa promoveu intensamente a ampliação dos terminais de GNL existentes e a criação de novos projetos.

A CNOOC, com uma atitude mais empreendedora, postura aberta e passos firmes, unirá forças com seus parceiros nacionais e estrangeiros para aprofundar sua cooperação em toda a rede industrial, visando um futuro mais brilhante para a indústria global de GNL.

Li Hui, vice-diretor geral da CNOOC, também participou da cerimônia de abertura, e em 3 de abril, fez um discurso no fórum temático.

A LNG2019 durou quatro dias, e com o tema "GNL para um futuro energético sustentável", centrou-se no desafio da indústria para atender a procura crescente por fontes de energia confiáveis e limpas.

Chamada de "Olimpíadas da indústria de GNL", a Conferência e Exposição Internacional de Gás Natural Liquefeito foi criada em 1968 e é realizada a cada três anos.

FONTE CNOOC

