CNSystems Medizintechnik GmbH : les experts internationaux appellent à un meilleur traitement contre la COVID-19 - CNSystems fournit une solution sur mesure

GRAZ, Autriche, 2 juin 2020 /PRNewswire/ -- Des experts internationaux traitant des patients atteints de COVID-19 ont conclu que l'optimisation hémodynamique joue un rôle majeur dans la gestion de l'interaction complexe entre les facteurs respiratoires et cardiovasculaires. CNSystems, un leader mondial du marché de la surveillance hémodynamique non invasive, fournit une solution sur mesure pour proposer des tests hémodynamiques fonctionnels à des fins diagnostiques et d'orientation du traitement, comme le recommandent les experts de première ligne luttant contre la COVID-19 et les directives mondiales.

Lors de récents webinaires pédagogiques organisés par l'European Society of Intensive Care Medicine (ESICM)[1],[2], des experts de pays fortement touchés par la pandémie de COVID-19 d'Italie, d'Espagne, du Royaume-Uni, de France et du Brésil, ont échangé leurs conclusions en mettant l'accent sur la gestion hémodynamique des patients atteints de COVID-19. Outre les traitements visant à stabiliser la fonction respiratoire, l'optimisation hémodynamique s'est avérée extrêmement importante car les instabilités représentent un grand nombre des complications observées dans ce groupe de patients.

Le Dr Antonio Messina du service d'anesthésie et de soins intensifs du Centre clinique et de recherche Humanitas de Milan, en Italie, suggère différents tests fonctionnels tels que le « Passive Leg Raising » (levé de jambe passif) ou le « Mini Fluid Challenge » (mini-épreuve de remplissage) afin d'optimiser le statut hémodynamique des patients atteints de COVD-19 en fonction des conditions. Le Dr Messina déclare explicitement que des marqueurs hémodynamiques fiables tels que la variation de la pression artérielle (PPV) et le volume systolique (SV) sont nécessaires pour une évaluation rapide et précise de l'état des fluides et du cœur.[1] Les experts soulignent également que l'état hémodynamique doit être vérifié à partir du premier examen clinique étant donné que la plupart des patients présentent une déshydratation. Par la suite, une évaluation quotidienne est considérée comme essentielle car les conditions hémodynamiques peuvent évoluer très rapidement chez les patients atteints de COVID-19 et entraîner facilement une détérioration spectaculaire. Le Prof. Jean-Louis Teboul du département du service de soins intensifs de l'Hôpital Bicêtre en France appelle à une surveillance précise et en temps réel afin de mieux gérer le « conflit thérapeutique »[2] entre l'administration de fluides restrictive, comme le recommandent les directives pour libérer les poumons par rapport à la déshydratation et les lésions des organes causées par le trop peu de fluide.

La solution de surveillance HD CNAP® de CNSystems est une solution non invasive, facile à utiliser et précise utilisant uniquement un capteur placé sur un doigt pour mesurer tous les paramètres en temps réel, comme l'ont suggéré les experts. Elle peut être appliquée par des médecins ou des infirmiers pour soutenir les tests hémodynamiques fonctionnels appliqués quotidiennement comme le recommandent les experts. Le grand avantage de la surveillance CNAP® est qu'elle améliore le traitement de la COVID-19 avec une optimisation hémodynamique sans aucun fardeau pour le patient également à son chevet, indépendamment de la ventilation, afin de permettre un traitement individualisé. Tous les paramètres de la solution CNAP® pour orienter la gestion des fluides sont approuvés à l'échelle internationale (FDA, CFDA, CE, ANVISA et d'autres).

