COA, HONG KONG OCUPA EL PRIMER PUESTO EN LA LISTA DE ASIA'S 50 BEST BARS POR SEGUNDO AÑO

Aclamado por su menú y su hospitalidad, Coa se convierte en el número 1 por segundo año. Jigger & Pony , Singapur mantiene su puesto 2, por segundo año consecutivo, ganando además The Best Bar in Singapore . El recién llegado de Hong Kong, Argo , es el número 3 y el ganador del título Disaronno Highest New Entry.

Otros premios especiales anunciados son: Honky Tonks Tavern, Hong Kong, como Campari One To Watch; Singapores's Colin Chia como Roku Industry Icon; Bar Mood, Taipei, como Ketel One Sustainable Bar; MO Bar, Singapur, como Nikka Highest Climber y Bar Trigona, Kuala Lumpur, que gana el inaugural Siete Misterios Best Cocktail Menu Award en Asia.

Mark Sansom, Director de Contenido para for Asia's 50 Best Bars, dijo "No podríamos estar más contentos de que Asia's 50 Best Bars volviera a tener un formato de evento en vivo este año. Enormes felicitaciones a Jay Khan y al equipo de Coa por mantener su posición número 1 y a todos los equipos de bares representados en la clasificación."

