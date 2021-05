Coalición lanza campaña de conciencia de salud mental en el sur de Los Ángeles

La campaña se creó con el aporte de la comunidad, grupos de enfoque y Community Wellness Advisory Committee (CWAC) de CII, formado por residentes y proveedores de la comunidad que ofrecen su tiempo como voluntarios para apoyar el bienestar de la comunidad a través de iniciativas de bienestar y alcance comunitario.

"El año pasado fue increíblemente estresante: la pandemia, la pérdida de trabajos, el aislamiento y el inquietud social contribuyeron a una necesidad grande de apoyo emocional", dijo Ginger Lavender-Wilkerson, LMFT, Directora de Programas Clínicos en Children's Institute. "Hay consecuencias a largo plazo cuando las experiencias traumáticas no se afrontan, y queremos asegurarnos de que nuestra comunidad esté conectada a recursos que apoyen un futuro saludable y esperanzador".

Diseñado como una pregunta, ¿Estás Bien? busca interactuar con la audiencia e iniciar una conversación, mientras que el lema - "Está bien decir cuando no estás bien" - crea un espacio para una respuesta auténtica. La campaña presenta múltiples componentes creativos coloridos y de alto impacto que incluyen un sitio web en español e inglés, anuncios impresos y digitales y ubicaciones al aire libre que incluyen murales. Todos los materiales se centran en el bienestar emocional y promueven el alcance a servicios de apoyo gratuitos que incluyen asesoramiento, preescolar, recursos laborales y financieros, atención médica, apoyos para la vivienda, grupos para padres y más.

La campaña está financiada por el Departamento de Salud Mental del Condado de Los Ángeles como parte de una subvención de cuatro años centrada en los residentes del sur de Los Ángeles (en una subsección del Distrito de Supervisión 2) que actualmente están sintiendo o están en riesgo de sufrir un trauma por factores que incluyen COVID-19, racismo y pobreza.

Visite el sitio web de la campaña en https://estasbien.la/ y síganos en Facebook, Instagram y Twitter.

Children's Institute

Fundada en 1906, Children's Institute (CII) es la agencia más grande de su tipo que trabaja para transformar las vidas de niños expuestos a la adversidad y la pobreza en Los Ángeles. Al proporcionar servicios de educación temprana, salud conductual y fortalecimiento familiar, CII apoyo a 30,000 niños y miembros de sus familias anualmente. Obtenga más información en childrensinstitute.org/.

El Departamento de Salud Mental del Condado de Los Ángeles (LACDMH)

Como el Departamento de Salud Mental público más grande del país, garantizamos el acceso a la atención y el tratamiento para nuestros residentes más vulnerables en una región con más de 10 millones de personas. Con un presupuesto anual cercano a los $3 mil millones y un personal comprometido de 6,000, LACDMH representa un enfoque de "corazón hacia adelante" para apoyar la esperanza, la recuperación y el bienestar en todo el condado. Para obtener más información sobre LACDMH, visite dmh.lacounty.gov/

Partners for Children South L.A.

La misión de Partners for Children South L.A. es mejorar el acceso a atención médica de alta calidad, educación temprana y apoyo familiar para los niños más pequeños y vulnerables en el sur de Los Ángeles. Para hacer esto, Partners for Children y sus 38 agencias asociadas operan un Sistema de Cuidado de la Primera Infancia, que es un enfoque holístico e interdisciplinario efectivo para los sistemas de la primera infancia que identifica y mitiga el riesgo, ayuda a las familias a permanecer intactas y apoya el desarrollo saludable de sus hijos.

St. John's Well Child and Family Center

St. John's Well Child and Family Center se inició como una clínica de voluntarios de una sola habitación y se ha expandido a una red 501(c)(3) independiente de clínicas de salud comunitaria que atienden a pacientes de todas edades. Además de brindar atención médica, dental y de salud mental, St. John's brinda servicios para abordar las necesidades educativas, socioeconómicas y de vivienda de nuestros pacientes para promover todos los aspectos de su bienestar.

Watts Leadership Institute

El UCLA Watts Leadership Institute (WLI) se basa en un modelo de aprendizaje innovador e involucrado, que se enfoca en las brechas en el conocimiento, la capacidad y la sostenibilidad de las organizaciones sin fines de lucro al apoyar a líderes comunitarios que guiarán a otros líderes y pequeñas organizaciones sin fines de lucro en el futuro. Este enfoque adaptativo para la creación de capacidad y el desarrollo del liderazgo crea las bases para promover la equidad en la industria, lo que resulta en un cambio transformador.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1502053/YG_LOGO_YG_ENG_BLACK_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1502105/YG_LOGO_YG_ESP_BLACK_Logo.jpg

FUENTE Children's Institute

Related Links

http://www.childrensinstitute.org



SOURCE Children's Institute