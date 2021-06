Coalition internationale créée par les ONG du Sport cherchant à promouvoir la vérification du protocole sanitaire des opérations sur site à l'échelle internationale dans le contexte du COVID-19

NEW YORK, 17 juin 2021 /PRNewswire/ -- Une coalition de certaines des plus grandes organisations non gouvernementales au monde spécialisées dans le domaine du sport et de la santé mondiale a annoncé aujourd'hui qu'elles ont rejoint l'International WELL Building Institute (IWBI) pour lancer une campagne de sensibilisation internationale aux pratiques de santé et de sécurité dans les installations de toute taille en réponse à la pandémie de COVID-19.

Cette collaboration bénéficiera de la portée et de l'influence combinées de Sport and Sustainability International (SandSI), Green Sports Alliance (GSA), Sports Environment Alliance (SEA), Golf Environment Organization et EcoAthletes, qui, ensemble, incluent des membres d'organisations sportives dans plus de 50 pays sur plusieurs continents. SandSI, GSA et SEA travailleront de concert avec l'IWBI afin de promouvoir l'importance des évaluations indépendantes des mesures de santé et de sécurité prises dans les installations sportives dans des milliers de communautés.

Reconnaissant que la santé humaine est inextricablement liée à la santé de la planète et à la force des institutions socioéconomiques supportant la vie quotidienne, le Dr. Allen Hershkowitz, Président du conseil d'administration de SandSI et Conseiller en sciences environnementales des Yankees de New York a déclaré que « Une bonne santé et le bien-être font partie des Objectifs prioritaires de développement durable des Nations Unies et, vu l'influence du sport, ceux-ci peuvent contribuer grandement à mettre en lumière l'impact de nos bâtiments sur notre santé. Il est essentiel de traiter la pandémie d'un point de vue international. Nous devons coordonner globalement nos efforts afin de convaincre les fans que leurs équipes et installations favorites prennent toute précaution afin qu'ils se sentent en confiance de retourner dans les stades. »

Ces efforts visent donc à encourager toutes les fédérations, ligues, installations et équipes sportives à améliorer les protocoles de santé et de sécurité de leurs installations et à s'assurer que ces protocoles soient évalués par un tiers crédible qui se concentre particulièrement sur la santé et les opérations des installations.

« Nous sommes ravis d'avoir déjà mis en place et sur le marché le programme WELL Health-Safety Rating, qui a démontré être un outil utile dans plus de 30 installations sportives et de divertissement aux Etats-Unis qui l'utilisent, bon nombre d'entre elles ayant déjà atteint la certification requise », a déclaré Rachel Hodgdon, Président Directeur Général d'IWBI. « Nous savons qu'il existe une myriade de protocoles des ligues et organisationnels qui ont été établis et un patchwork de différentes directives municipales, régionales et nationales qui ont été mises en place. Toutefois, nos consommateurs avaient besoin de quelque chose les aidant à communiquer clairement et de manière succincte que la santé et le bien-être de leurs employés, visiteurs et membres de la communauté étaient la plus grande priorité et que des stratégies spécifiques ont été mises en œuvre, sur la base des données scientifiques disponibles. »

Hodgdon a précisé que le programme WELL Health-Safety Rating a été développé en réponse aux grandes menaces sanitaires telles que la pandémie de COVID-19 et qu'il s'applique à grande échelle pour répondre aux besoins permanents en matière de santé et de sécurité dans un espace donné, durant les périodes de fonctionnement normal et lors des urgences.

En mettant l'accent sur les politiques opérationnelles, les protocoles de maintenance, les plans d'urgence et l'engagement des parties prenantes, la notation permet aux organisations de privilégier la santé de leurs personnel, visiteurs et parties prenantes.

Le programme WELL Health-Safety Rating fait beaucoup parler de lui depuis son lancement. Les espaces inscrits au programme dépassent 1,7 milliards de pieds carrés, touchant toutes les industries et tous les types de bâtiments. Atteints en tout juste 11 mois, les signaux des grandes étapes ont accéléré l'adoption internationale de stratégies utilisant nos bâtiments comme soignants de première ligne dans la lutte immédiate contre le COVID-19 et aidant les sociétés à aller vers un engagement à long terme vers des sites plus sains. Par conséquent, l'adoption de tous les programmes IWBI appliquant les stratégies du programme WELL Building Standard (WELL), y compris par la recherche de l'obtention de la notation ou de la Certification WELL représente quelques 2,6 milliards de pieds carrés dans 97 pays.

Les organisations sportives déploient beaucoup d'efforts pour obtenir la certification. Plus de 30 installations sportives et de divertissement se sont inscrites et ont atteint la certification depuis septembre 2020. Celles-ci sont notamment :

Amalie Arena / Lightning de Tampa Bay (NHL)

/ Lightning de (NHL) AT&T Stadium / Cowboys de Dallas (NFL)

(NFL) BB&T Center / Pantères de Floride (NHL)

Bridgestone Arena / Prédateurs de Nashville (NHL)

(NHL) Fenway Park / Red Sox de Boston (MLB)

/ Red Sox de (MLB) Golden 1 Center / Kings de Sacramento (NBA)

de (NBA) PNC Park / Pirates de Pittsburgh (MLB)

Rocket Mortgage FieldHouse / Cavaliers de Cleveland (NBA) et Monstres de Cleveland (AHL)

(NBA) et Monstres de (AHL) Rose Quarter Campus / Trail Blazers de Portland (NBA)

(NBA) Scotiabank Arena / Maple Leafs de Toronto (NHL), Raptors de Toronto (NBA) et Marlies de Toronto (AHL)

(NHL), Raptors de (NBA) et Marlies de (AHL) Spectrum Center – Hornets de Charlotte (NBA)

AT&T Center and Toyota Field / Spurs de San Antonio (NBA)

(NBA) State Farm Arena / Hawks d' Atlanta (NBA)

(NBA) Wells Fargo Center / 76ers de Philadelphie (NBA) et Flyers de Philadelphie (NHL)

Yankee Stadium / Yankess de New York (MLB) & NYCFC (MLS)

Philippe Duperrex, Secrétaire général de SandSI - Sport and Sustainability International : « Pour réduire la propagation de la pandémie, une coordination massive de la société civile est nécessaire. Le monde souhaite désespérément avoir des organisations de confiance qui nous guident vers des communautés plus saines, et le sport peut jouer un rôle crucial de modèle et d'inspiration pour les autres. »

Roger McClendon, Directeur exécutif, Green Sports Alliance :

« La priorité numéro un des équipes, ligues et installations sportives est que les fans puissent revenir dans les gradins en toute sécurité. Veiller à la sécurité et au bien-être des employés, joueurs et fans dans les stades afin qu'ils puissent vivre en toute confiance l'émotion du sport en direct est l'une des priorités de Green Sports Alliance. IWBI et le programme WELL Health-Safety Rating sont des ressources précieuses garantissant aux membres de Green Sports Alliance qu'ils disposent de l'expertise, des connaissances, outils et procédures aidant à fournir un environnement plus sûr pour tous. Il me tarde de continuer à partager le programme WELL Health-Safety avec nos membres tout en poursuivant notre projet de retour en toute sécurité dans les gradins afin de voir nos équipes sportives favorites ! »

Dr. Sheila Nguyen, Directeur exécutif, Sports Environment Alliance :

« La santé et le bien-être de notre communauté ont toujours été une priorité de l'industrie sportive. Faire face aux défis tels que le COVID-19 et en tirer des leçons nous permet de nous rendre compte de la nécessité de disposer d'outils et de moyens pour être le plus résistants possible afin que nous puissions protéger les sites où nous pratiquons du sport et les personnes qui aiment faire du sport. Des initiatives telles que le programme IWBI WELL Health-Safety Rating ouvrent la voix et augmentent nos connaissances dans ce domaine. Nous soutenons tous les efforts locaux et internationaux tels que ceux de l'IWBI qui fournit des options de santé et sécurité pour notre industrie, afin que nous puissions nous reconstruire encore plus forts. »

Lew Blaustein, Fondateur d'EcoAthletes :

« EcoAthletes, qui inspire et accompagne les athlètes à diriger des actions climatiques, comprend que la santé climatique et la santé publique sont inextricablement interconnectées. C'est pourquoi nous pensons que les installations sportives peuvent et doivent traiter le COVID-19 et le changement climatique en priorité. Les stades qui obtiennent la certification WELL Health-Safety Rating sont en passe de réaliser les deux. »

Hershkowitz a précisé que la collaboration de ces prestigieuses ONG est essentielle vu que le monde continue à subir les effets dévastateurs de la pandémie. « Les organisations sportives ont une incroyable opportunité de démontrer les meilleures pratiques à grande échelle, et à communiquer celles-ci de manière à éduquer et rassurer leur vaste public et nous souhaitons exploiter cette voix », a déclaré Hershkowitz. « Nous avons hâte de lancer les éléments de la campagne dans les semaines à venir. » Ceux-ci incluront des guides à utiliser par les ONG pour aider à transmettre le message à leurs installations et organisations membres, et à donner une visibilité aux organisations qui ont obtenu la notation indépendante pour leurs efforts.

