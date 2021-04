Cobre del Mayo, S.A. de C.V. annonce les résultats préliminaires de son offre publique d'échange, de sa sollicitation de consentement et de la prolongation de la considération de l'offre anticipée

MEXICO, 27 avril 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Cobre del Mayo, S.A. de C.V. (« Cobre del Mayo ») a annoncé avoir accepté aux fins d'échange l'intégralité du montant en capital de 119 533 779 $ pour ses billets de premier rang garantis échéant en 2021 (ISIN: XS1354863612 et XS1354862564; codes communs : 135486361 et 135486256; les « billets existants »), ou environ 95,45 % du montant en capital en circulation de 125 228 986 $ de ses billets existants, qui ont été dûment déposés et non dûment retirés à 17 h, heure de New York, le 23 avril 2021 (l'« heure et la date de l'offre anticipée ») dans le cadre de l'offre de l'entreprise annoncée précédemment (l'« offre publique d'échange ») à l'intention des porteurs admissibles décrits ci-dessous pour échanger tous ses billets existants en circulation.

L'entreprise a également annoncé avoir prolongé la considération de l'offre anticipée au-delà de l'heure et de la date de l'offre anticipée, jusqu'à 23 h 59, heure de New York, le 7 mai 2021, à moins que l'offre ne soit prolongée ou résiliée plus tôt par Cobre del Mayo (l'« heure et la date d'expiration de l'offre », si non prolongées).

Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour consulter le communiqué de presse qui résume les résultats préliminaires de l'offre publique d'échange et de la prolongation de la considération de l'offre anticipée. Les titres proposés dans le cadre de l'offre publique d'échange ne seront pas inscrits sous le régime de la Securities Act des États-Unis et sont offerts conformément aux dispenses d'inscription applicables prévues par cette loi.

https://www.prnewswire.com/news-releases/cobre-del-mayo-sa-de-cv-announces-preliminary-results-of-its-exchange-offer-and-consent-solicitation-and-extension-of-the-early-tender-consideration-301276322.html

Le communiqué est également disponible sur le site web www.cobredelmayo.com

