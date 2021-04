Cobre del Mayo, S.A. de C.V. anuncia resultados preliminares de sua oferta de permuta e solicitação de consentimento e prorrogação da consideração de proposta antecipada

CIDADE DO MÉXICO, 27 de abril de 2021 /PRNewswswire/ -- A Cobre del Mayo, S.A. de C.V. ("Cobre del Mayo") anuncia hoje que aceitou a permuta de todo o valor agregado principal de US$ 119.533.779 de suas Senior Secured PIK Toggle Notes com vencimento em 2021 (ISIN: XS1354863612 e XS1354862564; Códigos Comuns: 135486361 e 135486256) (as "Notas Promissórias Existentes"), ou aproximadamente 95,45% do valor agregado principal pendente de US$ 125.228.986 de suas Notas Promissórias Existentes, que tenham sido validamente oferecidas e não validamente retiradas até às 17h, horário de Nova York, em 23 de abril de 2021 (hora e data, a "Data de Proposta Antecipada"), em sua oferta anunciada anteriormente (a "Oferta de Permuta") para os titulares elegíveis descritos abaixo para trocar toda e qualquer de suas Notas Promissórias Existentes pendentes.

Além disso, a Cobre del Mayo anuncia hoje que prorrogou a Consideração de Proposta Antecipada para após a Data de Proposta Antecipada, porém antes de ou às 23h59, horário de Nova York, do dia 7 de maio de 2021, a menos que seja prorrogada ou encerrada precocemente pela Cobre del Mayo a seu critério exclusivo (em hora e data, na medida que a mesma venha a ser prorrogada, a "Data de Vencimento").

Clique no link abaixo para ver o comunicado à imprensa que resume os resultados preliminares de sua Oferta de Permuta e Prorrogação da Consideração de Proposta Antecipada. Os títulos oferecidos na oferta de permuta não serão registrados de acordo com a Lei de Valores Mobiliários dos EUA e são oferecidos conforme as isenções aplicáveis dos requisitos de registro da lei.

https://www.prnewswire.com/news-releases/cobre-del-mayo-sa-de-cv-announces-preliminary-results-of-its-exchange-offer-and-consent-solicitation-and-extension-of-the-early-tender-consideration-301276322.html

O comunicado à imprensa também está disponível no site www.cobredelmayo.com

FONTE Cobre del Mayo, S.A. de C.V.

