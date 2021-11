Coca-Cola Europacific Partners figure pour la sixième année consécutive dans l'indice de durabilité Dow Jones (DJSI) 2021

LONDRES, 17 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Nous sommes fiers d'annoncer que Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) a été inscrite à l' indice de durabilité Dow Jones (DJSI) - la principale référence mondiale en matière de durabilité des entreprises - pour la sixième année consécutive.

Au total, plus de 5 000 entreprises ont été évaluées en vue de leur inscription. CCEP figurera à la fois dans l'indice DJSI World et dans l'indice DJSI Europe, et a obtenu un score maximal dans des domaines tels que l'emballage, la politique environnementale et le rapport sur l'environnement, le rapport social, l'influence politique et la gestion de l'innovation.

Le développement durable reste une priorité essentielle pour notre entreprise. Le fait que nous continuions à figurer dans le DJSI et que nous ayons l' ambition d'atteindre l'objectif Net Zero 2040 , témoigne du fait que CCEP place l'impact environnemental au cœur de son processus décisionnel.

Damian Gammell, PDG de CCEP, a déclaré : « Il est urgent de prendre des mesures audacieuses en matière de durabilité, tant pour la société que pour les entreprises. Nous prenons cela au sérieux chez CCEP, et le DJSI nous aide à rendre compte de nos progrès tangibles. Le monde a besoin que l'industrie aille plus loin et plus vite, et nous continuerons à nous pousser pour accélérer là où nous pouvons faire la différence. »

Grâce à notre plan d'action en faveur du développement durable intitulé « This is Forward », nous prenons des mesures dans six domaines sociaux et environnementaux clés : les boissons , l'emballage , la société , l'eau , le climat et la chaîne d'approvisionnement . Plus d'informations ici .

Le DJSI, y compris le Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World), a été lancé en 1999 en tant que série pionnière d'indices de référence mondiaux sur la durabilité disponibles sur le marché. La famille d'indices est composée d'indices de référence mondiaux, régionaux et nationaux.

Le DJSI World applique un processus de sélection des constituants transparent et fondé sur des règles, qui se base sur le score ESG des entreprises résultant de l'évaluation annuelle de la durabilité des entreprises (CSA) de S&P Global. Le CSA consiste en un questionnaire rigoureux évaluant les données publiques et non publiques soumises par les entreprises participantes. Cette année, plus de 10 000 sociétés cotées en bourse ont été invitées à participer au CSA de S&P Global.

