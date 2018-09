Coco Bambu Vila Velha é considerado o melhor restaurante do Brasil

Bem-Estar, requinte e modernidade caracterizam o Coco Bambu Vila Velha, estando à frente do empreendimento os empresários Fernando Grangeiro, Thiago Studart e Victor Ferri, que buscam reunir a maior variedade no cardápio em um ambiente único e exclusivo.

O Restaurante vem se destacando por uma formação de opinião de grandes artistas e personalidades. Eles citam o Coco Bambu Vila Velha como referência e conceito na cidade, apreciado por turistas e moradores locais.

O empreendimento segue uma estrutura requintada e moderna, podendo receber amigos, casais em clima romântico, festas infantis, reuniões de negócios e até mesmo festas de aniversário, não esquecendo de confraternizações.

Todos eventos possuem ambientes reservados para receber público de até 250 pessoas, desde um evento corporativo até um casamento. O que diferencia o Coco Bambu Vila Velha da concorrência é possuir ambientes exclusivos com divisórias acústicas e contar com brinquedoteca, sala de amamentação e trocadores, elevador e gerador próprio.

A rede Coco Bambu tradicionalmente trabalha com pratos bem servidos, ideais para (2), (3) ou mais pessoas, podendo consumir no restaurante ou pedir pelo delivery, tanto em Vila Velha como Vitória.

A fim de atender à demanda das refeições executivas, desenvolveram o Coco Bambu For One. Este novo conceito traz uma experiência gastronômica mais rápida, na qual o cliente efetua o pedido e retira o seu prato diretamente no balcão, ao lado da entrada principal da loja.

A empresa prospecta o lançamento de um novo conceito, Coco Bambu Lounge & Music, agregando mais valor à marca. O espaço contará com DJ e um cardápio especial para o público do ambiente. A previsão do empreendimento é para o primeiro semestre de 2019.



Horário de funcionamento: Segunda à quinta (11:30 às 15:00 e 17:00 à 00:00), Sexta e Sábado (11:30 até 01:00), Domingo (11:30 até 00:00)

Reservas: (27) 3141-9100

Site: http://eventos.cocobambu.com/vila-velha

http://www.cocobambu.com

Endereço: Av. Dr Olívio Lira, 353, Shopping Praia da Costa, Vila Velha-ES

