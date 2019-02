Code TS : les nouvelles montres THOMAS SABO

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/816301/THOMAS_SABO_CODE_TS.jpg )



Avec son boîtier rond de 38 mm et son cadran à l'allure épurée, la montre CODE TS évoque les nouveaux codes stylistiques unisexes de THOMAS SABO. Son design clair caractérisé par un mix ingénieux d'esthétique moderne et d'inspirations rétro des années 50 en fait un garde-temps facile à porter et adapté à n'importe quel style de vie. À la fois individuels et au caractère bien trempé, les modèles CODE TS jouent en plus la carte de la versatilité : le bracelet à très fine maille milanaise de ces montres est amovible et peut aisément être remplacé par les bracelets textiles Nato qui viennent tout juste de compléter la gamme. C'est ainsi que dorénavant, ces nouveaux bracelets déclinés dans différents styles, de l'uni au multicolore en passant par le motif camouflage, habillent le poignet selon les goûts et les envies.

La nouvelle ligne de montres CODE TS ainsi que toutes les autres nouveautés sont disponibles à partir de février 2019 dans tous les points de vente et espaces « shop in shop » THOMAS SABO, dans la boutique en ligne sur http://www.thomassabo.com ainsi que chez les partenaires sélectionnés.

Des photos sont mises à disposition ici en téléchargement pour un usage rédactionnel : http://ots.de/JOntOs

À propos de THOMAS SABO

THOMAS SABO est à l'échelle internationale une entreprise leader dans le segment des bijoux, montres et accessoires, qui conçoit et commercialise des produits lifestyle pour femme et homme. Fondée en 1984 par Thomas Sabo à Lauf an der Pegnitz, en Allemagne du Sud, l'entreprise est présente sur les cinq continents avec son propre réseau de 300 boutiques et compte quelques 1 800 salariés. À son siège social, THOMAS SABO emploie près de 500 collaborateurs. De plus, THOMAS SABO coopère dans le monde entier avec environ 2 800 partenaires commerciaux ainsi qu'avec les plus grandes compagnies aériennes et les leaders sur le marché des croisières.

