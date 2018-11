Codificando el nuevo futuro en la "Ruta de la Seda" digital, Xi'an celebra el segundo Festival de Programadores Globales

Shangguan Jiqing, subsecretario del Partido Municipal de Xi'an y alcalde de Xi'an, destacó que la economía digital es el futuro de la economía mundial, y que Xi'an está aprovechando la oportunidad histórica para posicionarse como un centro de desarrollo para las tecnologías que potenciarán esta nueva era. "Hoy, Xi'an está codificando el nuevo futuro de nuestra economía digital con un algoritmo totalmente nuevo. Con entusiasmo y sinceridad, le damos la bienvenida a Xi'an a programadores de élite y líderes de la industria, para ayudar a 'actualizar' nuestro 'sistema' y conformar un futuro mejor y más fuerte", comentó Shangguan.

En el Festival se develó un "Camino de la Fama" de programadores, que incluye impresiones de las manos de personas que han hecho aportes significativos a la industria china del software, entre los que se incluyen Wang Yongmin, Yan Yuanchao, Gong Min, Qiu Bojun, Lei Jun y otros.

Además, Xi'an presentó dos informes en la ceremonia de apertura del Festival, "The Development Path of China's Software Industry" (El camino del desarrollo de la industria del software de China) e "Industrial Informatization Development Index of 'Belt and Road' Countries" (Índice del desarrollo de informatización industrial de los países de la 'Franja y la Ruta'.

Con la meta de integrar tecnología de la información y desarrollo urbano, Xi'an está acelerando el establecimiento de un ecosistema integral para la economía digital. La ciudad está ampliando rápidamente sus industrias de software y TI para construir la nueva "Ruta de la Seda" digital en una escala mayor, y atrae a programadores para trabajar allí y convertir a Xi'an en una ciudad china de software de primer nivel.

Acerca del Global Programmer's Festival

El Festival de Programadores Globales (Global Programmer's Festival), con el tema permanente de "Codificando el futuro" invita a líderes de la industria y élites tecnológicas nacionales y extranjeras a reunirse en Xi'an. El festival tiene por objeto construir talento, inversión de capitales e innovación a través de una serie de foros y competencias. Como evento anual líder en el calendario de la industria tecnológica, proporciona una plataforma nacional para que programadores de todo el mundo se comuniquen, compartan ideas, inspiren innovaciones y crezcan juntos.

