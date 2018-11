Codificar o novo futuro na "Rota da Seda" digital. Xi'an recebe o segundo Festival Global de Programadores

Líderes do setor, principais programadores, especialistas e cientistas renomados de todo o mundo se reuniram para o Festival com duração de dois dias, com o tema "Codificando a Sociedade". Sessões paralelas foram realizadas no Vale do Silício, Bangalore, Pequim e Nanjing, onde os programadores discutiram a probabilidade da "Xi'an digital" e o papel do software ajudando a moldar o futuro.

Shangguan Jiqing, vice-secretário do Partido Municipal de Xi'an e prefeito de Xi'an observou que a economia digital é o futuro da economia mundial, e que Xi'an está aproveitando a oportunidade histórica para se posicionar no centro do desenvolvimento para as tecnologias que irão impulsionar esta nova era. "Hoje Xi'an está codificando o novo futuro de nossa economia digital com um algoritmo totalmente novo. Com entusiasmo e sinceridade, damos as boas-vindas aos programadores de elite e líderes do setor para virem para Xi'an e ajudarem a 'atualizar' nosso 'sistema' e moldarem um futuro melhor e mais forte", disse Shangguan.

Uma "Calçada da Fama" dos programadores foi inaugurada durante o Festival, a qual inclui impressões das mãos das pessoas que fizeram contribuições significativas para o setor chinês de software, incluindo Wang Yongmin, Yan Yuanchao, Gong Min, Qiu Bojun, Lei Jun e outros.

Além disso, Xi'an lançou dois relatórios na cerimônia de abertura do Festival. "O caminho do desenvolvimento do setor de software da China" e "Índice de desenvolvimento da informatização industrial dos países da 'Iniciativa Cinturão e Rota'".

Com o objetivo de integrar a tecnologia da informação com o desenvolvimento urbano, Xi'an está acelerando o estabelecimento de um ecossistema completo para a economia digital. A cidade está expandindo rapidamente seus setores de software e TI para construir uma nova "Rota da Seda" digital em escala mais ampla, atraindo programadores para trabalharem na cidade e tornarem Xi'an uma das principais cidades de software da China.

Para mais informações, visite o endereço: http://www.codingthefuture.com/

Sobre o Festival Global de Programadores

O Festival Global de Programadores, com o tema permanente de "Codificar para o futuro", convida os líderes do setor e as elites técnicas nacionais e internacionais para se reunirem em Xi'an. O festival tem como objetivos desenvolver talentos, investimentos de capital e inovação, por meio de uma série de fóruns e competições. Por ser um dos principais eventos anuais no calendário do setor de tecnologia, o Festival oferece uma plataforma nacional para programadores do mundo todo se comunicarem, compartilharem ideias, inspirarem inovações e crescerem juntos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/781733/Global_Programers_Festival.jpg

FONTE Global Programmer’s Festival

Related Links

http://en.xixianxinqu.gov.cn/