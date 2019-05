Código de barras Digimarc tem alta pontuação em reciclagem

BEAVERTON, Oregon, 29 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC), inventora da Plataforma de Computação Intuitiva (Intuitive Computing Platform – ICP™, em inglês), recentemente concluiu sua participação no Projeto Pioneiro HolyGrail, iniciado pela Nova Economia dos Plásticos da Fundação Ellen MacArthur. Nos testes, o código de barras Digimarc (Digimarc Barcode) demonstrou superar muitas das atuais limitações da tecnologia da triagem de plásticos, facilitando a identificação precisa de plásticos que se qualificam para reciclagem e prevenindo seu descarte desnecessário em aterros ou incineradores.

O Projeto Pioneiro HolyGrail (cálice sagrado, em inglês) foi uma iniciativa de três anos e um projeto de colaboração em cadeia de valor completo, conduzido pela Procter & Gamble e com a participação de 29 parceiros, entre eles as marcas de consumo L'Oreal, Danone, Nestlé, PepsiCo, Henkel e a varejista Carrefour. Num relatório publicado, os testes mostram que o código de barras Digimarc, ao transformar recipientes plásticos em "objetos inteligentes", poderia chegar a técnicas de triagem até então impossíveis para o setor. Ao precisamente distinguir recipientes próprios para alimentos de recipientes impróprios para alimentos, o código de barras Digimarc cuida de um dos maiores desafios da indústria, ainda sem solução, e poderia ter um importante impacto no desenvolvimento da reciclagem no futuro próximo. Além disso, ele identifica embalagens flexíveis, embalagem de carbono preto, a composição dos tipos de plástico em diversas camadas e detecta a separação e triagem apropriadas de recipientes completos, de película termorretrátil.

O código de barras Digimarc oferece uma identidade 3D singular e que pode ser lida digitalmente, quando aplicado a substratos de plástico. O conjunto de dados portado pelo código pode transmitir uma ampla variedade de características, inclusive o fabricante do item descartado, unidade de manutenção do estoque (SKU, em inglês) do produto e unidade em que foi fabricado. O código de barras Digimarc automaticamente instrui mecanismos de triagem a separar resíduos plásticos para maior qualidade e quantidade de materiais recicláveis, ajudando a garantir que os fabricantes possam atender seus compromissos públicos para o uso de conteúdo reciclado e estar em conformidade com determinações governamentais. A capacidade de leitura digital pode também ser retroativamente adaptada a existentes unidades de triagem existentes – a partir da comercialização.

O código de barras Digimarc também pode ser aplicado a rótulos de película termorretrátil e de papel, fornecendo oportunidades para aumentar a probabilidade de identificação e o volume de dados que pode ser obtido. O aperfeiçoamento de múltiplas camadas suporta muitas outras eficiências de produção, cadeia fornecedora, operações de varejo e envolvimento de consumidor. O código de barras Digimarc pode desempenhar um papel mais amplo na Economia Circular, por exemplo, permitindo que consumidores ambientalmente conscientes usem seus smartphones para leituras digitais de produtos, para aprender como separar de modo apropriado objetos plásticos em conformidade com as regras seu provedor de serviço de lixo da calçada.

"O código de barras Digimarc é único porque cria "objetos inteligentes' que fornecem uma 'hipertriagem' em unidades de reciclagem", disse Larry Logan, diretor de evangelização da Digimarc. "Os resultados do teste HolyGrail demonstram um caminho viável rumo a reciclagem de plástico ainda maior, levando à redução de lixo, e valida nosso envolvimento com o Compromisso Global Nova Economia de Plásticos da Fundação Ellen MacArthur. Ver como essas capacidades podem ser prontamente aplicadas para o bem social e em apoio à Economia Circular dos plásticos é gratificante".

O Compromisso Global, que Digimarc assinou em abril de 2019, visa construir uma Economia Circular para os plásticos, reunindo protagonistas importantes para repensar e recriar o futuro dos plásticos. Larry Logan apresentará a abordagem de reciclagem de plásticos da empresa e como ela poderá reduzir os resíduos plásticos nos oceanos e aterros em duas conferências próximas – 4 de junho, às 10h20, (EDT) na Cúpula de Embalagem Ativa e Inteligente das Américas em Jersey City, Nova Jersey, e em 18 de junho, às 11h5 (CEST), ele se apresentará, junto com Gian de Belder da Procter & Gamble no evento Tecnologia de Reciclagem de Plásticos em Düsseldorf, Alemanha.

Assista a um curto vídeo apresentando Gian de Belder, líder do Projeto Pioneiro HolyGrail.

Sobre a Digimarc

A Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC) é uma pioneira na identificação automática de objetos do dia a dia, a exemplo embalagem de produtos e praticamente de qualquer mídia, incluindo impressão, imagens e áudio. Com base na patenteado Plataforma de Computação Intuitiva (ICP™), a Digimarc oferece inovadoras e abrangentes tecnologias de reconhecimento automático, para simplificar a busca e transformar a descoberta de informações por meio de confiabilidade, eficiência e segurança sem paralelo. A Digimarc possui um portfólio global de patentes que inclui mais de 1.100 patentes concedidas e pendentes. Essas inovações incluem tecnologia de identificação de última geração, código de barras Digimarc (Digimarc Barcode), bem como o software Digimarc Discover®, para leitura digital de código de barras e reconhecimento de imagem – como camadas de sua revolucionária plataforma de computação intuitiva. A Digimarc tem sede em Beaverton, Oregon. Sua plataforma é usada por importantes marcas de varejo e consumo, bancos mundiais, estados americanos, empresas cinematográficas e franquias de esportes profissionais, entre outros clientes. Visite digimarc.com e siga-nos em @digimarc para saber mais sobre o código de barras de todas as coisas – The Barcode of Everything®.

