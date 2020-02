Cogent: declaración de Louis Bacon en un artículo del NYT

NEW YORK, 24 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- A través de Cogent, Louis Bacon publicó la siguiente declaración en relación al artículo del 22 de febrero de 2020 del New York Times titulado "How a Neighbors' Feud in Paradise Launched an International Rape Case," sobre el fabricante de ropa canadiense Peter Nygard y sus supuestos malos tratos a mujeres jóvenes.

"Admiro a las mujeres valientes que han tenido el valor de compartir sus historias en el The New York Times. No estaba buscando esta lucha, pero tras escuchar repetidos y veraces informes de denunciantes indignados por el hecho de que el Sr. Nygard abusara de mujeres jóvenes y vulnerables, no fui capaz de ignorar esta preocupante información. Intento buscar ayuda y empoderar a las presuntas víctimas poniéndolas en contacto con las autoridades policiales apropiadas. Este es el ámbito al que se adscribe toda esta cuestión".

