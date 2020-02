Cogent: declaración de Louis Bacon sobre historia del NYT

NUEVA YORK, 23 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- Louis Bacon dio a conocer, a través de Cogent, la siguiente declaración respecto de la historia del New York Times del 22 de febrero de 2020 titulada "How a Neighbors' Feud in Paradise Launched an International Rape Case" (Cómo una disputa de vecinos en el paraíso lanzó un caso internacional de violación), acerca del fabricante de ropa canadiense Peter Nygard y sus presuntos abusos a mujeres jóvenes.

"Admiro a las valientes mujeres que se atrevieron a compartir sus historias con The New York Times. Yo no buscaba esta pelea, pero después de haber oído informes creíbles y reiterados de denunciantes asqueadas de los abusos del Sr. Nygard a mujeres jóvenes y vulnerables, no podía ignorar esta información perturbadora. Intenté ayudar y empoderar a las presuntas víctimas poniéndolas en contacto con las autoridades competentes pertinentes. Es el lugar adecuado para este asunto".

FUENTE Cogent

SOURCE Cogent