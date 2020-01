Cognate BioServices achève un financement de série B et conclut l'acquisition de Cobra Biologics

Grâce à l'ajout de l'expertise spécialisée de Cobra en matière d'ADN plasmidique, de vecteurs viraux, de protéines et de microbiote, du stade de développement au remplissage et à la finition, Cognate est bien positionnée en tant que fournisseur mondial de services leaders du secteur pour délivrer des solutions de développement et de fabrication de médicaments aux secteurs de l'immunothérapie cellulaire et génique, ainsi que de la médecine régénérative à travers le monde.

Cobra Biologics possède des installations BPFa au Royaume-Uni et en Suède. Cognate exploite une installation de fabrication de plus de 7 400 mètres carrés située à Memphis, dans le Tennessee, ainsi qu'une installation dédiée au développement à Baltimore.

« Nous sommes ravis de clôturer cette transaction et de débuter la délivrance de notre proposition de valeur combinée », a déclaré J. Kelly Ganjei, PDG de Cognate. « La société combinée Cognate-Cobra offre une expertise, des infrastructures et une implantation géographique qui positionnent immédiatement les deux entreprises pour répondre aux besoins de marché actuels et futurs, de manière plus rapide, plus efficace et plus globale, grâce à notre focalisation consistant à posséder et optimiser les aspects complexes de la chaîne logistique. Dans le cadre de cette acquisition, nous nous sommes efforcés de développer notre capacité commerciale et nos compétences, pour fournir efficacement une option unique et évolutive destinée au développement et à la fabrication de médicaments pour nos clients et leurs patients. »

Cette transaction renforce davantage la mission de Cognate consistant à répondre aux besoins des consommateurs finaux de ses services, à savoir les patients présentant des besoins médicaux non satisfaits, tout en maintenant notre focalisation sur la fourniture d'un accès rapide à des capacités de fabrication avancées, et intégrées à un environnement de fabrication évolutif.

À propos de Cognate BioServices, Inc.

Cognate est une organisation dynamique axée sur les résultats, qui se focalise sur la fourniture de la plus large gamme de services de commercialisation pour les sociétés de médecine régénérative, d'immunothérapie cellulaire, et de thérapies cellulaires avancées. Cognate fournit aux entreprises une combinaison unique de services personnalisés dans tous les aspects du développement clinique et commercial, en se spécialisant dans les essais cliniques de phase intermédiaire et avancée, ainsi qu'en soutenant ses clients du développement de produits à la fabrication commerciale. Cognate applique les connaissances et l'expertise de ses équipes commerciales, scientifiques et techniques pour développer de A à Z avec succès des produits autologues et allogéniques sur de multiples plateformes technologiques basées sur les cellules. http://www.cognatebioservices.com

À propos de Cobra Biologics :

Cobra Biologics est une ODFC de thérapies avancées leader mondiale, qui possède des installations approuvées BPF en Suède et au Royaume-Uni, bénéficiant chacune d'une vaste expérience au service de notre clientèle mondiale. Nous proposons une large gamme de services intégrés et indépendants à la fois pour le marché clinique et commercial. En tant que fournisseur de confiance et partenaire clé dans le processus de développement et de commercialisation de médicaments, nous sommes fiers de notre excellence de fabrication et de notre gamme complète de services destinés aux secteurs pharmaceutique et biotechnologique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.cobrabio.com

À propos d'EW Healthcare Partners :

Avec près de 4 milliards $ levés depuis sa création, EW Healthcare Partners est l'une des plus grandes et des plus anciennes sociétés privées d'investissement dans le domaine des soins de santé, et cherche à réaliser des investissements en actions à forte croissance dans des sociétés médicales à croissance rapide au stade commercial, dans les domaines pharmaceutique, des dispositifs médicaux, du diagnostic, et des services fondés sur les technologies, aux États-Unis et en Europe. Depuis sa création en 1985, EW Healthcare Partners maintient son engagement singulier auprès du secteur des soins de santé, et se démarque comme un investisseur à long terme dans plus de 150 sociétés médicales, englobant différents secteurs, différents stades, et différentes régions géographiques. L'équipe est composée de plus de 20 professionnels de haut niveau en matière d'investissement, répartis dans des bureaux à Palo Alto, Houston, New York et Londres. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ewhealthcare.com .

À propos de Medivate Partners :

Medivate est une entité privée et une société de capital-risque axée sur l'investissement dans l'industrie des biotechnologies et des soins de santé en Asie et en Amérique du Nord. La société est idéalement positionnée pour saisir les opportunités émergentes d'investissement en Asie et en Amérique du Nord dans le secteur des soins de santé, et cherche à arbitrer les avantages uniques d'investissement transfrontalier. En clôturant son troisième fonds, Medivate Partners a rapidement bâti une réputation dans la fourniture d'un accès en boucle interne à des groupements de haut calibre, ainsi qu'à des accords fructueux dans le domaine des sciences de la vie en Asie et en Amérique du Nord.

