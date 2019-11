Cognate BioServices ogłasza nabycie Cobra Biologics

- Prowadzące do transformacji nabycie drogą do utworzenia międzynarodowej platformy usług produkcji komórek i genów na potrzeby produktów klinicznych i komercyjnych

- EW Healthcare Partners i współinwestorzy finansują transakcję

MEMPHIS, Tennessee, 5 listopada 2019 r. /PRNewswire/ -- Firma Cognate BioServices (Cognate), wiodąca organizacja kontraktowa opracowywania i produkcji leków (CDMO) specjalizująca się w produktach terapii genetycznych komórkowych i wykorzystujących komórki oraz Cobra Biologics (Cobra), wiodące przedsiębiorstwo CDMO specjalizujące się w świadczeniu usług produkcji DNA plazmicznego i wektorów wirusowych ogłosiły dziś podpisanie końcowej umowy, w ramach której Cognate dokona nabycia pozostałych udziałów w Cobra. Dotychczasowy inwestor w Cognate, EW Healthcare Partners, przewodził finansowaniu nabycia.

Transakcja prowadzi do utworzenia wiodącego w branży dostawcy usług rozwiązań opracowywania i produkcji leków na potrzeby międzynarodowej branży immunoterapii komórkowej i genetycznej oraz medycyny regeneracyjnej. Razem firmy Cognate i Cobra będą na dobrej drodze do wykorzystania dekad wiedzy i doświadczenia branżowego, zapewnienia zintegrowanego łańcucha dostaw dla klientów i zwiększenia międzynarodowych możliwości w zakresie zapewniania lepszych i bardziej skalowalnych rozwiązań w odpowiedzi na nieustannie zmieniające się potrzeby klientów.

– Nabycie jest kluczowym elementem strategii Cognate co do rozbudowywania istniejącej oferty i utworzenia platformy zarządzania cyklem życia produktów terapii komórkowej i genetycznej i tym samym przyspieszenia dostępu do nowych technologii wśród pacjentów, którzy najbardziej ich potrzebują – skomentował J. Kelly Ganjei, główny dyrektor wykonawczy Cognate. – Cobra to uznany lider w opracowywaniu i produkcji wielu wektorów DNA i wirusowych, których nasi obecni i przyszli klienci pilnie potrzebują. Mając na koncie przekonującą historię osiągnięć i reputację w zakresie wspierania opracowywania produktów terapii komórkowych i genowych pod względem zawiłości procesów opracowywania i produkcji oraz potrzeb pojemnościowych, połączona firma Cognate-Cobra będzie miała do dyspozycji doświadczenie, infrastrukturę i zasięg geograficzny natychmiast umożliwiające obu przedsiębiorstwom szybszą, skuteczniejszą i bardziej kompleksową reakcję na bieżące i przyszłe potrzeby rynkowe – dodał dyrektor.

– EW Healthcare Partners z przyjemnością wspiera zespół Cognate na drodze do dalszego rozwoju i transformacji przedsiębiorstwa w wiodącego dostawcę na polu terapii komórkowych i genetycznych. Z przyjemnością będziemy dalej wspierać firmę i jej utalentowaną kadrę zarządzającą w kapitalizacji możliwości rozwoju w przyszłości i realizacji ambitnych planów wzrostu – skomentował Evis Hursever, dyrektor zarządzający EW Healthcare Partners.

– Cobra Biologics oparła swoją reputację na świadczeniu wysokiej jakości usług opracowywania procesów, produkcji i realizacji w zakresie DNA plazmicznego, wektorów wirusowych i białek. Połączenie sił z Cognate to ekscytujący krok, który uplasuje połączony podmiot Cognate-Cobra na pozycji wiodącego dostawcy usług w łańcuchu dostaw terapii zaawansowanych. Nabycie przez Cognate doprowadzi do wzmocnienia możliwości i przepustowości Cobra, tym samym poszerzając naszą ofertę dla nowych i dotychczasowych klientów – skomentował Peter Coleman, główny dyrektor wykonawczy Cobra Biologics.

Transakcja jest wpisana w misję Cognate w zakresie sprostania potrzebom klientów końcowych usług firmy: pacjentów z problemami medycznymi pozostającymi bez odpowiedzi. W tym celu firma skupia się na reagowaniu na rosnące zapotrzebowanie na szybki dostęp do możliwości produkcyjnych zintegrowanych ze środowiskami produkcyjnymi na skalę komercyjną.

Firma nadal będzie wspierana przez dotychczasowych inwestorów. Fundusze EW Healthcare Partners i Medivate Partners wzięły udział w tej rundzie finansowania na potrzeby nabycia firmy Cobra, a Blackrock i państwowy fundusz majątkowy pozostają partnerami firmy.

Realizacja transakcji uzależniona jest od otrzymania pozwolenia zgodnie z ustawą z 1976 r. co do ulepszeń w zakresie antymonopolistycznym Hart-Scott-Rodino (Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976).

O Cognate BioServices, Inc.:

Firma Cognate to dynamiczne przedsiębiorstwo skupiające się na wynikach dążące do zapewniania najszerszej gamy usług komercjalizacji na potrzeby przedsiębiorstw w branżach medycyny, immunoterapii komórkowej i zaawansowanych terapii komórkowych. Cognate zapewnia wyjątkowe połączenie usług niestandardowych na potrzeby firm na wszystkich etapach rozwoju klinicznego i komercyjnego leków i specjalizuje się w badaniach klinicznych w środkowych i końcowych etapach. Wspieramy klientów także w skalowaniu produktów do produkcji komercyjnej. Cognate wykorzystuje wiedzę i doświadczenie zespołów biznesowych, naukowych i technicznych do opracowywania od początku do końca produktów autologicznych i allogenicznych w wielu platformach technologicznych na bazie komórek. http://www.cognatebioservices.com

O Cobra Biologics:

Firma Cobra Biologics to wiodące, międzynarodowe przedsiębiorstwo CDMO zajmujące się terapiami zaawansowanymi, mające do dyspozycji zakłady GMP w Szwecji i Wielkiej Brytanii cieszące się długą historią obsługi klientów z całego świata. Oferujemy szeroki zakres usług zintegrowanych i niezależnych na potrzeby rynku klinicznego i komercyjnego. Jako zaufany dostawca i partner kluczowy w procesach opracowywania i komercjalizacji leków, jesteśmy dumni z naszej doskonałości produkcyjnej i kompleksowej gamy usług świadczonych na potrzeby branży farmaceutycznej i biotechnologicznej. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: www.cobrabio.com

O EW Healthcare Partners:

Mając na koncie niemal 4 miliardy środków zgromadzonych od powstania, EW Healthcare Partners jest jednym z największych i najstarszych prywatnych funduszy inwestycyjnych w opiekę zdrowotną. Fundusz podejmuje inwestycje prowadzące do wzrostu kapitału w szybko rozwijających się przedsiębiorstwach medycyny na etapie komercyjnym w sektorach farmaceutycznym, urządzeń medycznych, diagnostyki i usług na bazie technologii w USA i Europie. Począwszy od założenia funduszu w 1985 r. EW Healthcare Partners pozostaje wierny zobowiązaniu w stosunku do branży opieki zdrowotnej i inwestuje długofalowo w ponad 150 firm medycznych w różnych sektorach, stadiach i lokalizacjach. Zespół funduszu obejmuje ponad 20 wyższego szczebla ekspertów inwestycyjnych, a fundusz ma swoje biura w Palo Alto, Houston, Nowym Jorku i Londynie. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.ewhealthcare.com.

O Medivate Partners:

Medivate to fundusz typu private equity i venture capital skupiający się na inwestycjach w branże biotechnologii i opieki zdrowotnej w Azji i Ameryce Północnej. Firma jest na dobrej pozycji, jeżeli chodzi o wykorzystywanie coraz większych możliwości inwestycyjnych między Azją a Ameryką Północną. Firma dąży do pośredniczenia w wykorzystywaniu wyjątkowych zalet inwestycji transgranicznych. Zamykając trzecią rundę, fundusz Medivate Partners szybko zdobył reputację co do zapewniania dostępu do wewnętrznych kręgów największego kalibru syndykatów i pomyślnych transakcji w naukach przyrodniczych w Azji i Ameryce Północnej.

Najnowsze informacje można znaleźć na stronie https://www.cognatebioservices.com/category/press-releases/

Dodatkowych informacji udzieli James Wilkerson pod numerem 901-969-8981.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1022849/Cognate_BioServices_Acquires_Cobra_Biologics_Logo.jpg

