Cognate BioServices oznamuje akvizici společnosti Cobra Biologics

- Transformační akvizice vytváří globální platformu pro vývoj buněčných a genových terapií pro klinické i komerční produkty

- Financování transakce zajišťuje společnost EW Healthcare Partners a její spoluinvestoři

MEMPHIS, Tennessee, 5. listopadu 2019 /PRNewswire/ -- Cognate BioServices (Cognate), přední organizace pro smluvní vývoj a výrobu (CDMO) specializovaná na produkty buněčné a buněčně zprostředkované genové terapie a Cobra Biologics (Cobra), přední společnost CDMO specializovaná na poskytování výrobních služeb pro plazmidovou DNA a virový vektor, dnes oznámily, že uzavřely konečnou dohodu, v níž společnost Cognate získá veškerý zbývající akciový kapitál společnosti Cobra. Financování akvizice vedl stávající investor společnosti Cognate, společnost EW Healthcare Partners.

Tato transakce vytváří špičkového poskytovatele služeb v oblasti vývoje a výroby léčiv pro globální průmysl buněčných a genových imunoterapií a regenerativní medicíny. Společnosti Cognate a Cobra budou mít společně dobré předpoklady k tomu, aby využily desítky let svých znalostí a zkušeností v oboru, poskytly integrovaný dodavatelský řetězec pro své klienty a rozšířily svou globální schopnost poskytovat lepší a škálovatelnější řešení na podporu neustále se měnících potřeb svých klientů.

„Tato akvizice je ústředním bodem strategie společnosti Cognate, která vychází z jejích stávajících nabídek a vytváří podnikovou platformu pro správu životního cyklu produktů pro buněčnou a genovou terapii a urychluje dostupnost nových technologií pro pacienty, kteří je nejvíce potřebují," uvedl J. Kelly Ganjei, generální ředitel společnosti Cognate. „Cobra je zavedeným lídrem v oblasti vývoje a výroby různých DNA a virových vektorů, které naši současní i budoucí klienti naléhavě potřebují. Kombinovaná odbornost společností Cognate-Cobra a jejich úctyhodná historie a reputace v oblasti podpory vývojářů produktů buněčné a genové terapie, kteří čelí výzvám při vývoji a výrobě a hledají pokrytí kapacitních potřeb, a dále infrastruktura a geografická působnost, okamžitě umožní oběma firmám rychleji, efektivněji a komplexněji reagovat na aktuální a budoucí potřeby trhu."

Evis Hursever, výkonný ředitel společnosti EW Healthcare Partners, uvedl: „Společnost EW Healthcare Partners je potěšena, že má příležitost podpořit tým společnosti Cognate, který díky růstu a transformaci podnikání aspiruje na předního poskytovatele v oblasti buněčné a genové terapie. Těšíme se, že budeme dále podporovat tuto společnost a její výjimečný manažerský tým, který využívá budoucí příležitosti růstu a dosahuje svých ambiciózních růstových cílů."

Peter Coleman, generální ředitel společnosti Cobra Biologics, řekl: „Společnost Cobra Biologics vybudovala svou reputaci poskytovatele vysoce kvalitních vývojových procesů, výroby a služeb plnění/dokončování pro plazmidové DNA, virové vektory a proteiny. Spojení sil se společností Cognate je vzrušující a činí kombinovanou společnost Cognate-Cobra předním poskytovatelem služeb v celém dodavatelském řetězci pokročilých terapií. Akvizice společností Cognate posílí schopnosti a kapacitu společnosti Cobra a rozšíří nabídku našich služeb pro nové i stávající zákazníky."

Tato transakce dále podporuje poslání společnosti Cognate vyhovět potřebám konečného odběratele jejích služeb – pacientům s neuspokojenými lékařskými potřebami, a zaměření na řešení rostoucí poptávky po rychlém přístupu k pokročilým výrobním schopnostem integrovaným do komerčního výrobního prostředí.

Společnost bude nadále podporována svými stávajícími investory. Společnosti EW Healthcare Partners a Medivate Partners se účastnily tohoto kola financování akvizice společnosti Cobra a společnost Blackrock a instituce SWF (sovereign wealth fund) budou i nadále spolupracovat se společností.

Transakce podléhá schválení podle antimonopolního zákona Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act z roku 1976.

O společnosti Cognate BioServices, Inc.

Cognate je dynamická organizace zaměřená na výsledky, která usiluje o poskytování co nejširšího spektra komercializačních služeb společnostem regenerativní medicíny, buněčné imunoterapie a pokročilé buněčné terapie. Cognate poskytuje jedinečnou kombinaci zakázkových služeb společnostem ve všech oblastech klinického a komerčního vývoje se specializací na klinické zkoušky ve střední až pozdní fázi a podporuje naše klienty prostřednictvím přípravy produktů pro komerční výrobu. Cognate využívá vědomosti a odborné znalosti svých obchodních, vědeckých a technických týmů k úspěšnému vývoji autologních a alogenních produktů prostřednictvím mnoha buněčných technologií od začátku do konce. http://www.cognatebioservices.com

O společnosti Cobra Biologics:

Cobra Biologics je přední mezinárodní společnost pro smluvní vývoj a výrobu (CDMO) pokročilých terapií se zařízeními s certifikací Osvědčených pracovních postupů (GMP) ve Švédsku a Velké Británii, z nichž každá má rozsáhlé zkušenosti s obsluhou naší globální klientské základny. Nabízíme širokou škálu integrovaných a samostatných služeb pro klinický i komerční trh. Jako důvěryhodný poskytovatel a klíčový partner v procesu vývoje a komercializace léčiv jsme hrdí na naši vynikající kvalitu výroby a komplexní škálu služeb pro farmaceutický a biotechnologický průmysl. Pro více informací navštivte webové stránky: www.cobrabio.com

O společnosti EW Healthcare Partners:

Společnost EW Healthcare Partners je s téměř 4 miliardami USD, které získala od svého vzniku, jednou z největších a nejstarších soukromých investičních společností ve zdravotnictví a zaměřuje se na kapitálové investice do rychle se rozvíjejících komerčních zdravotnických společností ve farmaceutickém průmyslu, zdravotnických zařízení, diagnostiky a technologicky podporovaných služeb ve Spojených státech a v Evropě. Od svého založení v roce 1985 si EW Healthcare Partners udržuje svůj jedinečný závazek vůči zdravotnickému průmyslu a je dlouhodobým investorem do více než 150 zdravotnických společností v různých odvětvích, stádiích a zeměpisných oblastech. Tým společnosti reprezentuje více než 20 předních investičních odborníků s kancelářemi v Palo Alto, Houstonu, New Yorku a Londýně. Další informace naleznete na webových stránkách www.ewhealthcare.com.

O společnosti Medivate Partners:

Medivate je společnost spravující soukromý kapitál a investiční kapitál, která se zaměřuje na investice do biotechnologického a zdravotnického průmyslu v Asii a Severní Americe. Společnost má veškeré předpoklady pro využívání rychle rostoucích investičních příležitostí v oblasti zdravotní péče mezi Asií a Severní Amerikou a snaží se využívat přeshraničních investičních výhod. Při uzavření svého třetího fondu si společnost Medivate Partners rychle vybudovala pověst poskytovatele přístupu do vnitřních kruhů syndikátů vysokého kalibru a úspěšného investora v oblasti přírodních věd v Asii a Severní Americe.

