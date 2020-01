Cognate BioServices zamyka serię B i realizuje nabycie Cobra Biologics

Dodanie specjalistycznej ekspertyzy firmy Cobra w DNA plazmicznym, wektorach wirusowych, białkach i mikrobiotach od rozwoju do tzw. fill-finish pozwoli Cognate na wypracowanie dobrej pozycji jako globalnego, wiodącego w branży dostawcy usług zapewniającego rozwiązania opracowywania i produkcji leków na potrzeby branży immunoterapii genetycznej i komórkowej na całym świecie.

Firma Cobra Biologics jest w posiadaniu zakładów cGMP w Wielkiej Brytanii i Szwecji. Firma Cognate zarządza zakładem produkcyjnym o powierzchni ponad 80 000 stóp kwadratowych w Memphis w stanie Tennessee i posiada specjalny zakład opracowywania leków w Baltimore.

– Z radością dokonujemy zamknięcia transakcji i rozpoczynamy realizację połączonej wartości – skomentował J. Kelly Ganjei, główny dyrektor wykonawczy Cognate. – Połączone doświadczenie, infrastruktura i zasięg geograficzny firm Cognate i Cobra natychmiast dają obu firmom odpowiednie możliwości do szybszego, skuteczniejszego i bardziej kompleksowego reagowania na przyszłe i obecne potrzeby rynkowe. Do tego dochodzi nasze zainteresowanie posiadaniem i optymalizacją kompleksowych aspektów łańcucha dostaw. W ramach wsparcia nabycia pracowaliśmy nad poszerzeniem możliwości komercyjnych i umiejętności w zakresie zapewniania unikatowych, skalowalnych rozwiązań opracowywania i produkcji leków na potrzeby naszych klientów i ich pacjentów – dodał dyrektor.

Transakcja jest wpisana w misję Cognate w zakresie sprostania potrzebom klientów końcowych usług firmy: pacjentów z problemami medycznymi pozostającymi bez odpowiedzi. W tym celu firma skupia się na reagowaniu na zapotrzebowanie na szybki dostęp do możliwości produkcyjnych zintegrowanych ze środowiskami produkcyjnymi na skalę komercyjną.

O Cognate BioServices, Inc.

Firma Cognate to dynamiczne przedsiębiorstwo skupiające się na wynikach dążące do zapewniania najszerszej gamy usług komercjalizacji na potrzeby przedsiębiorstw w branżach medycyny, immunoterapii komórkowej i zaawansowanych terapii komórkowych. Cognate zapewnia wyjątkowe połączenie usług niestandardowych na potrzeby firm na wszystkich etapach rozwoju klinicznego i komercyjnego leków i specjalizuje się w badaniach klinicznych w środkowych i końcowych etapach. Wspieramy klientów także w skalowaniu produktów do produkcji komercyjnej. Cognate wykorzystuje wiedzę i doświadczenie zespołów biznesowych, naukowych i technicznych do opracowywania od początku do końca produktów autologicznych i allogenicznych w wielu platformach technologicznych na bazie komórek. http://www.cognatebioservices.com

O Cobra Biologics:

Firma Cobra Biologics to wiodące, międzynarodowe przedsiębiorstwo CDMO zajmujące się terapiami zaawansowanymi, mające do dyspozycji zakłady GMP w Szwecji i Wielkiej Brytanii cieszące się długą historią obsługi klientów z całego świata. Oferujemy szeroki zakres usług zintegrowanych i niezależnych na potrzeby rynku klinicznego i komercyjnego. Jako zaufany dostawca i partner kluczowy w procesach opracowywania i komercjalizacji leków, jesteśmy dumni z naszej doskonałości produkcyjnej i kompleksowej gamy usług świadczonych na potrzeby branży farmaceutycznej i biotechnologicznej. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: www.cobrabio.com

O EW Healthcare Partners:

Mając na koncie niemal 4 miliardy środków zgromadzonych od powstania, EW Healthcare Partners jest jednym z największych i najstarszych prywatnych funduszy inwestycyjnych w opiekę zdrowotną. Fundusz podejmuje inwestycje prowadzące do wzrostu kapitału w szybko rozwijających się przedsiębiorstwach medycyny na etapie komercyjnym w sektorach farmaceutycznym, urządzeń medycznych, diagnostyki i usług na bazie technologii w USA i Europie. Począwszy od założenia funduszu w 1985 r. EW Healthcare Partners pozostaje wierny zobowiązaniu w stosunku do branży opieki zdrowotnej i inwestuje długofalowo w ponad 150 firm medycznych w różnych sektorach, stadiach i lokalizacjach. Zespół funduszu obejmuje ponad 20 wyższego szczebla ekspertów inwestycyjnych, a fundusz ma swoje biura w Palo Alto, Houston, Nowym Jorku i Londynie. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.ewhealthcare.com.

O Medivate Partners:

Medivate to fundusz typu private equity i venture capital skupiający się na inwestycjach w branże biotechnologii i opieki zdrowotnej w Azji i Ameryce Północnej. Firma jest na dobrej pozycji, jeżeli chodzi o wykorzystywanie coraz większych możliwości inwestycyjnych między Azją a Ameryką Północną. Firma dąży do pośredniczenia w wykorzystywaniu wyjątkowych zalet inwestycji transgranicznych. Zamykając trzecią rundę, fundusz Medivate Partners szybko zdobył reputację co do zapewniania dostępu do wewnętrznych kręgów największego kalibru syndykatów i pomyślnych transakcji w naukach przyrodniczych w Azji i Ameryce Północnej.

Najnowsze informacje można znaleźć na stronie https://www.cognatebioservices.com/category/press-releases/

Dodatkowych informacji udzieli James Wilkerson pod numerem 901-969-8981

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1080178/Cognate_Bioservices_acquires_Cobra_Biologics.jpg

Related Links

http://www.cognatebioservices.com



SOURCE Cognate BioServices