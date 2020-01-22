Cognate BioServices завершила второй раунд финансирования и финализировала сделку приобретения Сobra Biologics

Расширяя свой потенциал за счет передовой компетенции Cobra в сфере плазмидной ДНК, вирусных векторов, протеинов и микробиоты с возможностями выполнения всех процессов от разработки до серийного производства, Cognate укрепляет собственные позиции в качестве ведущего международного провайдера полного комплекса услуг для генно-иммунотерапевтического и регенеративного секторов мировой фармацевтической отрасли.

Производственные базы Cobra Biologics в Швеции и Великобритании отвечают стандартам cGMP. Cognate также располагает собственным производственным комплексом площадью свыше 80 000 кв.футов в Мемфисе (штат Теннесси), а также специализированным разработческим центром в Балтиморе.

"Мы рады завершить процесс приобретения и приступить к освоению тех преимуществ, что приносит объединение наших компаний, - прокомментировал генеральный директор Cognate Дж. Келли Ганджеи (J. Kelly Ganjei). - Взаимодополняющее сочетание опыта, компетенции, инфраструктуры и географического присутствия Cognate и Cobra обеспечивает нам и нашим партнерам возможность быстрее и эффективнее удовлетворять как текущие, так и будущие потребности рынка, делая акцент на обладании и оптимизации сложных звеньев цепочки поставок. Чтобы обеспечить этой сделке необходимую поддержку, мы работаем над расширением нашего коммерческого потенциала и способности предоставлять клиентам и пациентам уникальные и гибкие решения для разработки и производства лекарственных препаратов".

Сделка слияния отвечает поставленным целям Сognate по удовлетворению потребностей конечного потребителя ее услуг - пациентов, нуждающихся в инновационных средствах терапии. Деятельность компании направлена на предоставление фармацевтическим предприятиям ускоренного доступа к передовым возможностям гибкой интегрированной производственной инфраструктуры.

О компании Cognate BioServices, Inc.

Cognate - динамичная, ориентированная на результат организация, специализирующаяся на предоставлении широчайшего спектра сервисов коммерциализации средств регенеративной медицины, клеточной иммунотерапии и современной клеточной терапии. Cognate предоставляет клиентам уникальную комбинацию индивидуализированных сервисов, охватывающих все аспекты клинической и промышленной разработки со специализацией на промежуточных и завершающих этапах клинических исследований, а также на содействии выводу продуктов на уровень серийного производства. Cognate применяет знания и опыт своих научных и технических специалистов, а также экспертов по управлению бизнесом для успешной разработки аутологических и аллогенных продуктов на базе различных платформ клеточных технологий. http://www.cognatebioservices.com

О компании Cobra Biologics:

Cobra Biologics является ведущей международной подрядной фармацевтической организацией (CDMO). Ее производственные базы в Швеции и Великобритании отвечают стандартам GMP и обладают обширным опытом обслуживания глобальной клиентской базы компании. Мы предлагаем широкий спектр интегрированных и индивидуальных сервисов для клинического и коммерческого рынков. В качестве доверенного провайдера и ключевого партнера по вопросам разработки и коммерческого внедрения препаратов мы гордимся высочайшим уровнем профессионализма и комплексным спектром услуг, предоставляемых нами клиентам из фармацевтической и биотехнологической отраслей. Больше информации - на www.cobrabio.com

О компании EW Healthcare Partners:

EW Healthcare Partners входит в число крупнейших и старейших частных инвестиционных фирм со специализацией на сфере здравоохранения. За годы своего существования фирме удалось привлечь финансирование на сумму почти 4 млрд долл. США. Основным направлением ее деятельности является поиск возможностей для инвестиций в капитал роста перспективных коммерческих компаний фармацевтической, диагностической отраслей, а также сегментов производства изделий медицинского назначения и предоставления технологических сервисов в США и Европе. С момента своего основания в 1985 году EW Healthcare Partners неизменно сохраняет приверженность индустрии здравоохранения и является долгосрочным инвестором для более чем 150 компаний в различных регионах мира и сегментах отрасли. В штате фирмы работают свыше 20 ведущих специалистов по инвестиционной деятельности. Представительства EW Healthcare Partners открыты в Пало-Альто, Хьюстоне, Нью-Йорке и Лондоне. Больше информации - на www.ewhealthcare.com .

О компании Medivate Partners:

Medivate - частная инвестиционная фирма и управляющий венчурным капиталом со специализацией на инвестициях в биотехнологическую/медицинскую отрасль Азии и Северной Америки. Фирма обладает превосходным потенциалом для поиска и использования инвестиционных возможностей в этих регионах, а также стремится к освоению уникальных преимуществ трансграничной инвестиционной деятельности. Закрывая уже третий фонд, Medivate Partners пользуется высокой репутацией за предоставление доступа к узкому кругу синдикатов высшего калибра и успешное совершение сделок с участниками медикобиологической отрасли Азии и Северной Америки.

Узнайте больше о нас по ссылке https://www.cognatebioservices.com/category/press-releases/

Для получения дополнительной информации обращайтесь к Джеймсу Уилкерсону (James Wilkerson) по номеру 901-969-8981.

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