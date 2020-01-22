Cognate BioServices завершила второй раунд финансирования и финализировала сделку приобретения Сobra Biologics

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Cognate BioServices

Jan 22, 2020, 03:44 ET

МЕМФИС (MEMPHIS), Теннесси, 22 января 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Cognate BioServices, ведущая подрядная фармацевтическая организация (CDMO) со специализацией в продуктах клеточной и клеточно-опосредованной генной терапии, сообщила об окончании процесса приобретения передовой CDMO Cobra Biologics, специализирующейся на предоставлении сервисов по производству вакцин на основе плазмидной ДНК и вирусного вектора.

Cognate Bioservices announces completion of the acquisition of Cobra Biologics, funded primarily by EW Healthcare Partners.
Cognate Bioservices announces completion of the acquisition of Cobra Biologics, funded primarily by EW Healthcare Partners.

Действующий акционер Cognate, компания EW Healthcare Partners, и соинвесторы предприятия предоставили основное финансирование упомянутой сделки. Еще одним инвестором выступила компания Medivate Partners.

Расширяя свой потенциал за счет передовой компетенции Cobra в сфере плазмидной ДНК, вирусных векторов, протеинов и микробиоты с возможностями выполнения всех процессов от разработки до серийного производства, Cognate укрепляет собственные позиции в качестве ведущего международного провайдера полного комплекса услуг для генно-иммунотерапевтического и регенеративного секторов мировой фармацевтической отрасли.

Производственные базы Cobra Biologics в Швеции и Великобритании отвечают стандартам cGMP.  Cognate также располагает собственным производственным комплексом площадью свыше 80 000 кв.футов в Мемфисе (штат Теннесси), а также специализированным разработческим центром в Балтиморе.

"Мы рады завершить процесс приобретения и приступить к освоению тех преимуществ, что приносит объединение наших компаний, - прокомментировал генеральный директор Cognate Дж. Келли Ганджеи (J. Kelly Ganjei). -  Взаимодополняющее сочетание опыта, компетенции, инфраструктуры и географического присутствия Cognate и Cobra обеспечивает нам и нашим партнерам возможность быстрее и эффективнее удовлетворять как текущие, так и будущие потребности рынка, делая акцент на обладании и оптимизации сложных звеньев цепочки поставок. Чтобы обеспечить этой сделке необходимую поддержку, мы работаем над расширением нашего коммерческого потенциала и способности предоставлять клиентам и пациентам уникальные и гибкие решения для разработки и производства лекарственных препаратов". 

Сделка слияния отвечает поставленным целям Сognate по удовлетворению потребностей конечного потребителя ее услуг - пациентов, нуждающихся в инновационных средствах терапии. Деятельность компании направлена на предоставление фармацевтическим предприятиям ускоренного доступа к передовым возможностям гибкой интегрированной производственной инфраструктуры. 

О компании Cognate BioServices, Inc. 

Cognate - динамичная, ориентированная на результат организация, специализирующаяся на предоставлении широчайшего спектра сервисов коммерциализации средств регенеративной медицины, клеточной иммунотерапии и современной клеточной терапии. Cognate предоставляет клиентам уникальную комбинацию индивидуализированных сервисов, охватывающих все аспекты клинической и промышленной разработки со специализацией на промежуточных и завершающих этапах клинических исследований, а также на содействии выводу продуктов на уровень серийного производства. Cognate применяет знания и опыт своих научных и технических специалистов, а также экспертов по управлению бизнесом для успешной разработки аутологических и аллогенных продуктов на базе различных платформ клеточных технологий. http://www.cognatebioservices.com

О компании Cobra Biologics: 

Cobra Biologics является ведущей международной подрядной фармацевтической организацией (CDMO). Ее производственные базы в Швеции и Великобритании отвечают стандартам GMP и обладают обширным опытом обслуживания глобальной клиентской базы компании. Мы предлагаем широкий спектр интегрированных и индивидуальных сервисов для клинического и коммерческого рынков. В качестве доверенного провайдера и ключевого партнера по вопросам разработки и коммерческого внедрения препаратов мы гордимся высочайшим уровнем профессионализма и комплексным спектром услуг, предоставляемых нами клиентам из фармацевтической и биотехнологической отраслей. Больше информации - на www.cobrabio.com

О компании EW Healthcare Partners: 

EW Healthcare Partners входит в число крупнейших и старейших частных инвестиционных фирм со специализацией на сфере здравоохранения. За годы своего существования фирме удалось привлечь финансирование на сумму почти 4 млрд долл. США. Основным направлением ее деятельности является поиск возможностей для инвестиций в капитал роста перспективных коммерческих компаний фармацевтической, диагностической отраслей, а также сегментов производства изделий медицинского назначения и предоставления технологических сервисов в США и Европе. С момента своего основания в 1985 году EW Healthcare Partners неизменно сохраняет приверженность индустрии здравоохранения и является долгосрочным инвестором для более чем 150 компаний в различных регионах мира и сегментах отрасли. В штате фирмы работают свыше 20 ведущих специалистов по инвестиционной деятельности. Представительства EW Healthcare Partners открыты в Пало-Альто, Хьюстоне, Нью-Йорке и Лондоне. Больше информации - на www.ewhealthcare.com.

О компании Medivate Partners: 

Medivate - частная инвестиционная фирма и управляющий венчурным капиталом со специализацией на инвестициях в биотехнологическую/медицинскую отрасль Азии и Северной Америки. Фирма обладает превосходным потенциалом для поиска и использования инвестиционных возможностей в этих регионах, а также стремится к освоению уникальных преимуществ трансграничной инвестиционной деятельности. Закрывая уже третий фонд, Medivate Partners пользуется высокой репутацией за предоставление доступа к узкому кругу синдикатов высшего калибра и успешное совершение сделок с участниками медикобиологической отрасли Азии и Северной Америки.

Узнайте больше о нас по ссылке  https://www.cognatebioservices.com/category/press-releases/ 

Для получения дополнительной информации обращайтесь к Джеймсу Уилкерсону (James Wilkerson) по номеру 901-969-8981.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1080178/Cognate_Bioservices_acquires_Cobra_Biologics.jpg

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SOURCE Cognate BioServices

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Cognate BioServices завершила второй раунд финансирования и финализировала сделку приобретения Сobra Biologics

News provided by

Cognate BioServices

Jan 22, 2020, 03:44 ET