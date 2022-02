Cognex apresenta a nova linha de leitores fixos de código de barras DataMan 280

Tecnologia de decodificação premium em um fator de forma compacto

SAO PAULO, 15 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), líder em sistemas e sensores de visão, apresenta os leitores fixos de código de barras da linha DataMan® 280. O DataMan 280 foi projetado para resolver uma ampla gama de aplicações de identificação, incluindo aplicações de códigos 1D, 2D e com marcação direta na peça (DPM) para manufatura e logística.

"A Cognex é especializada em decodificar os códigos de barras mais difíceis de ler com a mais alta velocidade e precisão", afirma Carl Gerst, Vice-presidente Executivo de Produtos e Plataformas da Cognex. "Otimizado com nossos algoritmos de decodificação patenteados mais recentes, o DataMan 280 combina tecnologia avançada das plataformas de identificação premium da Cognex em uma caixa compacta e econômica", completa.

O DataMan 280 possui sensor de alta resolução combinado a um sistema dinâmico de formação de imagem para melhorar o manuseio e a cobertura do código. Essa tecnologia, juntamente com opções de conectividade para as necessidades atuais de fabricação da Indústria 4.0, permite aos usuários ler códigos de barras complexos de forma confiável, melhorando a eficácia geral do equipamento (OEE) e o rendimento.

O DataMan 280 é ideal para leitura de códigos em peças automotivas e de dispositivos médicos, garrafas e embalagens, paletes e para digitalização de apresentação. Combinado com o Cognex Edge Intelligence (EI), fornece recursos avançados da Indústria 4.0, como conectividade fácil com navegador da Web, gerenciamento de dispositivos e monitoramento de desempenho. O hardware e o software modulares podem ser configurados para resolver qualquer aplicação e proteger seu investimento no futuro.

Para obter mais informações, visite https://www.cognex.com/pt-br/products/barcode-readers/fixed-mount-barcode-readers/dataman-280-series ou ligue para (11) 4210-3919.

Sobre a Cognex Corporation

A Cognex Corporation projeta, desenvolve, fabrica e comercializa uma ampla gama de produtos baseados em imagens, todos os quais usam técnicas de inteligência artificial (IA) que lhes dão a capacidade humana de tomar decisões sobre o que veem. Os produtos da Cognex incluem sistemas e sensores de visão, e leitores de código de barras usados em fábricas e centros de distribuição em todo o mundo, onde eliminam erros de produção e envio.

A Cognex é líder mundial na indústria de sistemas de visão, tendo enviado mais de 2 milhões de produtos baseados em imagem, representando mais de US$ 7 bilhões em receita acumulada, desde a fundação da empresa em 1981. Com sede em Natick, Massachusetts, EUA, a Cognex possui escritórios e distribuidores localizados nas Américas, Europa e Ásia. Para obter detalhes, visite a Cognex online em www.cognex.com/pt-br.

FONTE Cognex Corporation

