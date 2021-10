Cognex apresenta espelho oscilante de alta velocidade para digitalização de grandes áreas com um único leitor de código de barras

SÃO PAULO, 21 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), líder em sistemas de visão, anuncia o lançamento de seu Espelho Oscilante de Alta Velocidade, uma tecnologia patenteada projetada para uso com o leitor de código de barras DataMan® 470 que oferece suporte a aplicações de grande campo de visão em um único sistema compacto.

O novo acessório de espelho oscilante expande o campo de visão do DataMan tanto vertical quanto horizontalmente, dando aos leitores de código de barras de 3MP e 5MP uma resolução efetiva maior do que um sensor de 50MP. Juntamente com o que há de mais recente em tecnologia de lentes líquidas, este sistema pode alterar o campo de visão e a profundidade de foco dinamicamente. Um único sistema DataMan agora pode ser usado para digitalização de paletes, agregação e outras aplicações de grande área que antes exigiam visão de PC de alta resolução ou vários sensores de montagem fixa.

O espelho oscilante chega pré-montado na frente de um DataMan 470. A unidade é configurada usando um assistente de configuração baseado na web integrado, permitindo que os operadores implementem uma aplicação em cinco minutos ou menos. O usuário simplesmente insere as especificações de sua aplicação e o assistente calcula automaticamente o padrão de digitalização ideal, garantindo as taxas de leitura mais altas nos tempos de ciclo mais curtos.

"O espelho oscilante de alta velocidade muda o jogo para aplicações de grande área que normalmente requerem uma solução multileitor", aponta Matt Moschner, Diretor Sênior de Produtos de Identificação da Cognex. "Agora, as empresas de e-commerce e logística podem começar a operar mais rapidamente e alcançar os mesmos resultados de digitalização de alta precisão com custos de manutenção mais baixos", completa.

Para obter mais informações sobre o espelho oscilante de alta velocidade, visite: https://www.cognex.com/pt-br/products/leading-technology/high-speed-steerable-mirror ou ligue para (11) 4210-3919.

Sobre a Cognex Corporation

A Cognex Corporation projeta, desenvolve, fabrica e vende uma ampla gama de produtos baseados em imagem, que usam técnicas de inteligência artificial (IA) que dão a eles uma habilidade quase humana para tomar decisões sobre o que eles "veem". Os produtos da Cognex incluem sistemas e sensores de visão e leitores de código de barras, usados em fábricas e centros de distribuição em todo o mundo, eliminando erros de produção e de remessa.

A Cognex é líder mundial no setor de sistemas de visão, tendo entregue mais de 2 milhões de produtos baseados em imagem, representando mais de $ 7 bilhões em receita acumulada, desde a fundação da empresa em 1981. Com sede em Natick, Massachusetts, EUA, a Cognex tem escritórios e distribuidores localizados nas Américas, Europa e Ásia. Para detalhes, visite a Cognex on-line em www.cognex.com/pt-br.

Contato para imprensa:

Verônica Buratini

[email protected] | (11) 9.9626-9547

