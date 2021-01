Cognex apresenta o sistema de visão In-Sight 3D-L4000

SÃO PAULO, 21 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), líder mundial em sistemas de visão, apresenta o sistema de visão integrado In-Sight® 3D-L4000. Apresentando tecnologia de deslocamento a laser 3D, esta câmera inteligente inédita permite que os engenheiros resolvam de forma rápida, precisa e econômica uma série de inspeções em linhas de produção automatizadas.

"Até agora, o 3D era muito caro e complicado para solucionar as aplicações de inspeção para a maioria dos clientes", diz John Keating, Gerente da Unidade de Negócios 3D. "O In-Sight 3D-L4000 quebra as barreiras anteriores, fornecendo um conjunto enorme de ferramentas de visão 3D verdadeiras e tornando-as tão fáceis de usar quanto as ferramentas de visão 2D In-Sight líderes do setor", afirma.

O 3D-L4000 combina ótica laser azul sem manchas patenteada e a mais ampla gama de ferramentas de visão 3D real com a flexibilidade da planilha In-Sight. Esta solução tudo-em-um captura e processa rapidamente imagens 3D com qualidade espetacular durante aplicações de inspeção, orientação e medição em linha.

Ao permitir que os usuários coloquem ferramentas de visão diretamente em uma imagem 3D real da peça, o 3D-L4000 oferece maior precisão em comparação aos sistemas tradicionais, expandindo os tipos de inspeções que podem ser realizadas. Além disso, como as inspeções são em 3D, os usuários podem experimentar imediatamente como as ferramentas de visão operam na peça real.

O 3D-L4000 inclui todas as ferramentas tradicionais de medição 3D que os usuários esperam, como localização de plano e altura. Ele também vem com um conjunto abrangente de ferramentas de visão 3D, projetadas desde o início para aproveitar as inspeções em um verdadeiro espaço 3D.

A interface intuitiva de planilha In-Sight configura e executa aplicações 3D de forma rápida e fácil sem a necessidade de programação ou processamento externo. Ele simplifica o desenvolvimento de aplicações e otimiza a integração de fábrica com um conjunto completo de funções de E/S e comunicações. Ele também permite combinar ferramentas de visão 2D e 3D na mesma aplicação, levando a implementações mais rápidas.

O In-Sight 3D-L4000 vem em três campos de visão calibrados de fábrica e é ideal para aplicações em uma variedade de setores industriais, incluindo alimentos e bebidas, produtos de consumo, embalagens, automotivo, dispositivos médicos e eletrônicos.

Para obter mais informações, visite https://www.cognex.com/pt-br/products/machine-vision/3d-machine-vision-systems/in-sight-3d-l4000 ou ligue para (11) 4210-3919.

Sobre a Cognex Corporation

A Cognex Corporation projeta, desenvolve, fabrica e comercializa uma ampla gama de produtos baseados em imagens, todos os quais usam técnicas de inteligência artificial (IA) que lhes dão a capacidade humana de tomar decisões sobre o que veem. Os produtos Cognex incluem sistemas e sensores de visão e leitores de código de barras que são usados em fábricas e centros de distribuição em todo o mundo, onde eliminam erros de produção e envio.

A Cognex é líder mundial em sistemas de visão, tendo enviado mais de 2 milhões de produtos baseados em imagem, representando mais de US$7 bilhões em receita acumulada, desde a fundação da empresa em 1981. Sediada em Natick, Massachusetts, EUA, a Cognex tem escritórios e distribuidores localizados nas Américas, Europa e Ásia. Para obter mais informações visite a Cognex online em www.cognex.com/pt-br.

