Cognex Lança Sistema de Detecção de Itens 3D-A1000

SÃO PAULO, 27 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- A Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), líder em sistemas de visão, apresenta o sistema de detecção de itens 3D-A1000. Uma câmera inteligente com capacidade de movimento, o 3D-A1000 pode identificar a presença ou ausência de objetos com precisão incomparável em todos os tipos de classificadores, viajando em velocidades de linha de produção. Este lançamento estende a plataforma 3D-A1000 em novas aplicações para ajudar os clientes de varejo e logística a reduzir erros de entrega, melhorar o rendimento e aumentar a eficiência do atendimento.

"Como os consumidores esperam cada vez mais uma entrega confiável e rápida, os varejistas precisam garantir que os produtos certos cheguem aos clientes certos na hora certa, sempre", afirma Carl Gerst, Vice-presidente Sênior da Cognex. "O Sistema de detecção de itens 3D-A1000 é uma solução poderosa e pronta para uso para inspeções detalhadas na classificação, algo que não estava disponível até agora".

Ao contrário dos métodos convencionais, o 3D-A1000 usa a tecnologia patenteada 3D Symbolic Light™ para congelar o movimento com uma única imagem. O sistema reúne informações precisas em 3D e 2D sem a necessidade de um codificador, permitindo a detecção de objetos de baixo contraste, evitando problemas de higiene da bandeja. O processamento incorporado usa as ferramentas de visão da Cognex para fornecer inspeções detalhadas de bandejas e objetos.

O 3D-A1000 é calibrado de fábrica e está pronto para integração de sistema imediatamente. Ao contrário dos sistemas tradicionais, que podem levar de três a seis horas para um engenheiro qualificado instalar e calibrar, o 3D-A1000 pode ser instalado em menos de 15 minutos.

Sobre a Cognex Corporation

A Cognex Corporation projeta, desenvolve, fabrica e vende uma ampla gama de produtos baseados em imagem, que usam técnicas de inteligência artificial (IA) que dão a eles uma habilidade quase humana para tomar decisões sobre o que eles "veem". Os produtos da Cognex incluem sistemas e sensores de visão e leitores de código de barras, usados em fábricas e centros de distribuição em todo o mundo, eliminando erros de produção e de remessa.

A Cognex é líder mundial no setor de sistemas de visão, tendo entregue mais de 2 milhões de produtos baseados em imagem, representando mais de $ 7 bilhões em receita acumulada, desde a fundação da empresa em 1981. Com sede em Natick, Massachusetts, EUA, a Cognex tem escritórios e distribuidores localizados nas Américas, Europa e Ásia. Para detalhes, visite a Cognex on-line em www.cognex.com/pt-br.

