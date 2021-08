Cognex participa da 5ª edição do Workshop de Inovação Tecnológica na Indústria Automotiva

Com palestra focada em sistemas de visão e seus benefícios para o segmento automotivo, a empresa apresenta o novo In-Sight D900

SÃO PAULO , 17 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), líder em sistemas de visão, anuncia sua participação durante o 5º Workshop de Inovação Tecnológica na Indústria Automotiva, ao lado das empresas Festo, Kuka e Siemens, que ocorre em ambiente virtual nesta quinta-feira, dia 19 de agosto, a partir das 09:00.

O evento, que é gratuito, busca apresentar e debater as principais tendências de automação voltadas para linhas de produção nacionais do setor automotivo, com palestras que abordam as mais recentes tecnologias para desenvolver a digitalização e auxiliar empresas a obterem espaço entre os grandes players mundiais.

A Cognex participa com a palestra "Sistemas de Visão e Deep Learning", ministrada pelo Account Sales Engineer da empresa no Brasil, Edgard Almeida, onde será apresentado aos participantes o novo sistema de visão In-Sight D900, o primeiro sistema de visão inteligente alimentado com a tecnologia Deep Learning, projetado para solucionar uma ampla gama de aplicações de inspeção em processo complexas, incluindo reconhecimento óptico de caracteres (OCR), verificação de montagem e detecção de defeitos, com exemplos de aplicações do mundo real dentro do setor automotivo.

Ainda, durante o evento, a Cognex irá sortear duas vagas para o treinamento virtual "In-Sight Spreadsheet Standard" e, para participar, basta realizar sua inscrição pelo link https://bit.ly/Automotivo_19ago.

Para saber mais sobre o novo In-Sight D900 da Cognex acesse https://www.cognex.com/pt-br/products/deep-learning/in-sight-d900 ou ligue para (11) 4210-3919.

Serviço:

5º Workshop de Inovação Tecnológica na Indústria Automotiva

Local: ambiente virtual

Horário: a partir das 09:00

Palestra: Sistemas de Visão e Deep Learning

Horário: das 09:10 às 09:30

Sobre a Cognex Corporation

A Cognex Corporation projeta, desenvolve, fabrica e comercializa uma ampla gama de produtos baseados em imagens, todos os quais usam técnicas de inteligência artificial (IA) que lhes dão a capacidade humana de tomar decisões sobre o que veem. Os produtos Cognex incluem sistemas e sensores de visão, e leitores de código de barras que são usados em fábricas e centros de distribuição em todo o mundo, onde eliminam erros de produção e envio.

FONTE Cognex Corporation

Related Links

https://www.cognex.com/pt-br



SOURCE Cognex Corporation