Cognitive Credit lève £6 millions dans le cadre d'un financement de série A afin de développer ses analyses de données de crédit à l'échelle mondiale

LONDRES, 22 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Cognitive Credit , le développeur britannique de logiciels d'analyse pour les marchés du crédit aux entreprises, a le plaisir d'annoncer qu'il a clôturé son dernier cycle de financement, une série A de £6 millions menée par Fitch Ventures, la branche d'investissement en actions de Fitch Group, avec la participation de XTX Ventures, la branche de capital-risque de XTX Markets, Pentech, un investisseur en capital-risque dans des sociétés de logiciels de premier plan, et plusieurs initiés du secteur. La société utilisera ce financement pour étendre son leadership sur le marché, en développant son équipe au Royaume-Uni et en s'implantant aux États-Unis. Elle prévoit de lancer plusieurs produits sur les marchés mondiaux du crédit au cours de l'année à venir et recrute actuellement dans ses divisions d'ingénierie, commerciale et de données dans les deux régions.

Aujourd'hui, la société compte parmi ses clients les plus grandes banques d'investissement, gestionnaires d'actifs, fonds spéculatifs et sociétés de conseil financier/juridique du monde. Elle a connu une croissance importante en 2021, alors qu'un nombre toujours plus grand d'acteurs du marché du crédit cherchent à exploiter l'innovation technologique pour obtenir un avantage concurrentiel et/ou atténuer l'augmentation des coûts d'exploitation. Cognitive Credit a levé £10 millions de financement à ce jour pour développer une technologie de lecture automatique et des outils de modélisation en ligne conçus sur mesure pour les marchés du crédit.

Avec plus de 10 000 milliards de dollars, le crédit aux entreprises est l'un des plus grands marchés d'investissement au monde, mais l'analyse du crédit reste un domaine spécialisé négligé par les principaux fournisseurs de technologie financière. Chaque année, les sociétés d'investissement institutionnel dépensent des millions de dollars pour rechercher des rapports d'entreprise afin d'analyser des données essentielles à leurs activités, dans le cadre d'un processus long, coûteux, fastidieux et sujet à l'erreur humaine.

Depuis sa création il y a près de 4 ans, Cognitive Credit a travaillé avec d'importantes sociétés de buy-side et de sell-side pour développer un logiciel intuitif et avancé qui soulage les équipes d'investissement du traitement banal et répétitif des données afin qu'elles puissent consacrer plus de temps à leur travail à plus forte valeur ajoutée. L'application innovante de la société, axée sur les données, combine des outils de productivité modernes, des fonctions analytiques qui permettent une analyse plus efficace et plus précise du crédit d'entreprise, et des données issues d'une technologie d'extraction exclusive qui est rapide, précise et garantit la transparence.

Robert Slater, PDG et fondateur de Cognitive Credit, a déclaré : « Nous sommes ravis d'ajouter les ressources et l'expertise de Fitch Group et de XTX à la mission de Cognitive Credit. Chaque jour, nous nous efforçons de repousser les limites de ce que la technologie peut faire pour les investisseurs en crédit, et nous voyons d'énormes possibilités de collaboration avec nos nouveaux partenaires stratégiques dans ce domaine. Nous avons reçu des commentaires phénoménaux de la part des clients au cours de la dernière année, et avec cette levée de fonds et les ajouts à court terme à l'équipe, nous ne pourrions pas être plus enthousiastes quant à notre expansion mondiale et au déploiement de nouveaux produits en 2022. »

Shea Wallon, Directeur général de Fitch Ventures, a déclaré : « Cognitive Credit transforme la façon dont les participants au marché du crédit accèdent à des données et à des informations en évolution rapide pour prendre des décisions d'investissement. Sa plateforme basée sur le cloud, alimentée par une IA/ML robuste, permet à ses clients de maximiser leurs capacités analytiques à travers les activités d'investissement, de trading et de conseil. Nous sommes ravis de faire partie du voyage de Cognitive Credit, qui continue à développer ses produits et services. »

À propos de Cognitive Credit

Chez Cognitive Credit, nous réunissons des experts en technologie et en finance pour créer des solutions évolutives conçues sur mesure pour les investisseurs institutionnels en crédit. En associant les données fondamentales les plus précises du marché à des mises à jour en temps réel et à une suite d'analyses avancées, nous donnons à nos clients les moyens d'être aussi productifs et perspicaces que possible.

À propos de Fitch Ventures

Fitch Ventures est la branche d'investissement en actions de Fitch Group, un leader mondial des services d'information financière présent dans plus de 30 pays. Fitch Group, dont le siège social se trouve à Londres et à New York, appartient à Hearst.

Fitch Ventures prend des participations dans des entreprises technologiques innovantes et émergentes dans le secteur des services financiers, qui évolue rapidement, afin de les aider à accélérer leur croissance commerciale. Les entreprises du portefeuille bénéficient du soutien stratégique et de l'expertise de Fitch Group et de Hearst.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1693390/Cognitive_Credit_logo_Logo.jpg

