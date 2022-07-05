Cognizant получила многолетний контракт от National Insurance Company на ускорение цифровой трансформации

Государственная страховая компания выбрала Cognizant для дальнейшего укрепления своего операционного превосходства и прогрессивной программы технологического развития

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июля 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Cognizant сегодня объявила о том, что была выбрана National Insurance Company Limited (NICL) в качестве стратегического поставщика технологий для ускорения и содействия управлению цифровой трансформацией. NICL входит в число ведущих в Индии государственных компаний в сфере общего страхования.

Компания NICL подписала с Cognizant многолетний контракт на усовершенствование своей программы технологического развития, содействие в управлении своим централизованным базовым страховым онлайн-решением, включающим в себя, среди прочего, многочисленные приложения, базовую технологическую инфраструктуру и безопасность, а также на предоставление консультационных услуг. Компания Cognizant также будет поддерживать программу технологического развития NCIL за счет использования таких цифровых технологий, как искусственный интеллект, машинное обучение, автоматизация и архитектура микросервисов.

План компании Cognizant нацелен на то, чтобы повысить качество обслуживания клиентов на каждом этапе процесса, включая подачу заявлений, обработку претензий и андеррайтинг, при этом продолжая совершенствовать простоту ведения бизнеса, обеспечивать операционную гибкость и эффективность, безопасность приложений, соблюдение финансовых и нормативно-правовых требований, а также стимулировать развитие бизнеса.

«Мы твердо намерены поддерживать прогрессивное технологическое видение National Insurance Company и содействовать ее переходу на цифровые технологии, — заявил вице-президент и руководитель подразделения Cognizant в Индии Ачал Катария (Achal Kataria). — Наши мощные возможности в области технологического консультирования и цифровые возможности будут задействованы для того, чтобы помочь NICL повысить качество обслуживания клиентов и сделать его более безопасным».

По мнению ведущих международных аналитических компаний, Cognizant входит в число отраслевых лидеров в различных секторах, включая банковское дело и финансовые услуги. Аналитики ссылаются на партнерские отношения с клиентами, масштабируемость, цифровые возможности и опыт компании в качестве факторов признания ее лидерства.

Более подробная информация об услугах компании Cognizant для страховой отрасли представлена здесь.

Информация о компании Cognizant

Компания Cognizant (Nasdaq: CTSH) занимается управлением бизнес-процессами для современных компаний. Специалисты компании оказывают все виды поддержки при модернизации технологической инфраструктуры и трансформации деловой деятельности с целью развития бизнеса в быстро меняющихся рыночных условиях. Вместе мы улучшаем повседневную жизнь. Более подробная информация представлена на сайте www.cognizant.com или при подписке на @cognizant.

Контакты для получения дополнительной информации:

США Jodi Sorensen (Джоди Соренсен) [email protected] Европа / АТР Christina Schneider (Кристина Шнайдер) [email protected] Индия Rashmi Vasisht (Рашми Васишт) [email protected]

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SOURCE Cognizant Technology Solutions Corporation