Cognizant remporte un contrat pluriannuel de la National Insurance Company pour accélérer la transformation numérique

L'assureur du secteur public choisit Cognizant pour renforcer son excellence opérationnelle et sa feuille de route technologique pour l'avenir

NEW DELHI, 5 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Cognizant a annoncé aujourd'hui avoir été choisi comme fournisseur technologique stratégique par la National Insurance Company Limited (NICL) pour accélérer et participer à la gestion de sa transformation numérique. NICL est l'une des principales sociétés d'assurance générales du secteur public indien.

NICL a confié un mandat pluriannuel à Cognizant pour améliorer sa feuille de route technologique, l'aider à gérer sa principale solution d'assurance centralisée en ligne composée de plusieurs applications, son infrastructure technologique sous-jacente et sa sécurité, et à fournir des services de conseil entre autres. Cognizant appuiera également la feuille de route technologique de NICL en tirant parti des technologies numériques telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, l'automatisation et l'architecture fondée sur les microservices.

Le projet de Cognizant est conçu pour aider NICL à améliorer l'expérience client à chaque étape du parcours, notamment les demandes, le traitement des réclamations et la souscription, tout en continuant d'améliorer la conduite des affaires, de garantir une plus grande agilité opérationnelle et une meilleure efficacité, la sécurité des demandes, la conformité financière et règlementaire, et de stimuler la croissance commerciale.

« Nous sommes déterminés à soutenir la vision technologique tournée vers l'avenir de la National Insurance Company et à faciliter sa transformation numérique, a déclaré Achal Kataria, vice-président et responsable de l'Inde pour Cognizant. Nos solides compétences en conseil technologique et en numérique seront mises en œuvre pour aider NICL à proposer une expérience client améliorée et sécurisée. »

Cognizant a été nommé leader de l'industrie dans plusieurs secteurs, notamment les services bancaires et financiers, par les meilleures sociétés d'analyses du monde. Les analystes ont mis en évidence les partenariats clients, l'adaptabilité, les compétences numériques et l'expertise comme éléments étayant le leadership de Cognizant.

