Cohen & Steers SICAV European Real Estate Securities Fund ontvangt Award voor prestaties over de laatste 10 jaar

NEW YORK, 26 april 2022 /PRNewswire/ -- Cohen & Steers, Inc. (NYSE: CNS), kondigde vandaag aan dat het Cohen & Steers SICAV European Real Estate Securities Fund('het Fonds'), een 2022 Refinitiv Lipper Fund Award heeft ontvangen voor de vastgoedcategorie in Frankrijk en Zwitserland. Het fonds is erkend om zijn sterke, aan het risico aangepaste prestaties gedurende de tienjarige periode die op 31 december 2021 afliep. Dit is het vierde jaar op rij dat het fonds de Lipper award heeft gewonnen.

Rogier Quirijns, hoofd van Europa Real Estate en Senior Portfolio Manager, zegt:

"We zijn verheugd om opnieuw te worden erkend door Lipper voor de voortdurende sterke prestaties van het fonds, met een aantrekkelijk, op risico afgestemd rendement voor onze beleggers, een resultaat dat het gevolg is van de toewijding en inzet van ons hele team om uitstekende beleggingen te verzorgen. Wij zijn van mening dat Europese vastgoedeffecten een potentieel zinvolle rol spelen in het beschermen van de inflatie, terwijl beleggers een solide relatief rendement en een potentieel totaal rendement bieden".

Het Fonds streeft naar lopende inkomsten en vermogensgroei door te beleggen in in Europa en het VK gevestigde REIT's en andere beursgenoteerde vastgoedondernemingen die volgens Cohen & Steers aantrekkelijke waarderingen en groeivooruitzichten bieden. Door te investeren op Europese markten wil het fonds profiteren van de variaties in landenspecifieke cycli in de economie- en vastgoedsector en de diversiteit van bedrijfsmodellen. Naar onze mening bieden deze markten aantrekkelijke mogelijkheden voor goed geoutilleerde, gedisciplineerde, actieve managers om een consistent een hoog rendement te behalen.

Hoewel in het verleden behaalde resultaten geen garantie zijn voor de toekomst, heeft het fonds in het verleden zijn benchmark en het directe vastgoedfonds in het Verenigd Koninkrijk overtroffen:

Netto resultaat in Euro's tot en met 31 december 2021

Rendement over 1 jaar Rendement over 3 jaar Rendement over 5 jaar Rendement over 10 jaar Cohen & Steers SICAV European Real Estate Securities Fund – Klasse A 24,06% 16,81% 13,24% 14,64% Benchmark van het fonds(1) 18,84% 11,12% 7,14% 10,75% Mediaan van het Britse Direct Fund Property(2) 12,93% 5,04% 3,77% 4,03%

De vastgoedcategorie in Frankrijk en Zwitserland gedurende de tienjarige periode omvat respectievelijk 29 en 19 fondsen.

Dit is een marketingmededeling. Kijk op het prospectus van de Cohen & Steers SICAV en het KIID, voordat u definitieve beleggingsbeslissingen neemt.

Over Lipper Fund Awards. De Refinitiv Lipper Fund Awards, die elk jaar worden toegekend, zetten fondsen en fondsbedrijven in het zonnetje die uitblinken in het leveren van consistent sterke, voor risico gecorrigeerde prestaties in vergelijking met hun concurrenten.

De Refinitiv Lipper Fund Awards zijn gebaseerd op de Lipper Leader voor een consistente rendementsbeoordeling, een op risico gecorrigeerde prestatiemaatstaf die over 36, 60 en 120 maanden is berekend. Het fonds met de hoogste Lipper-score op het gebied van consistent rendement (effectief rendement) in elke in aanmerking komende classificatie wint de Refinitiv Lipper Fund Award. Kijk voor meer informatie op lipperfundawards.com. Hoewel Refinitiv Lipper een redelijke inspanning levert om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de hierin opgenomen gegevens te garanderen, wordt de nauwkeurigheid ervan niet door de Refinitiv Lipper gegarandeerd.

Over Cohen & Steers SICAV Europe Real Estate Securities Fund. Het fonds is een subfonds van Cohen & Steers SICAV, een in Luxemburg gevestigde onderneming voor collectieve belegging in overdraagbare effecten (ICBE's). Aandelen van het fonds worden alleen aangeboden op grond van het huidige prospectus en de verkoop van aandelen van het fonds kan in bepaalde rechtsgebieden worden beperkt. Met name mogen aandelen niet direct of indirect In de Verenigde Staten of aan personen in de VS worden aangeboden of verkocht, zoals uitgebreider in het prospectus van het fonds is beschreven. Zie de prospectus voor aanvullende informatie, inclusief belangrijke risico-overwegingen, inclusief mogelijk kapitaalverlies, en informatie over kosten en uitgaven. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Over Cohen & Steers. Cohen & Steers is een toonaangevende wereldwijde beleggingsbeheerder die zich specialiseert in echte activa en alternatieve inkomsten, waaronder vastgoed, preferente aandelen, infrastructuur, grondstoffen, naast oplossingen met meerdere strategieën. Het bedrijf is opgericht in 1986, het hoofdkantoor is gevestigd in New York City, met kantoren in Londen, Dublin, Hong Kong en Tokio.

(1) Voorafgaand aan 2/28/2005 was de benchmark deFTSE EPRA Nareit Developed Europe Real Estate Index. Daarna was de benchmark de FTSE EPRA Nareit Developed Europe Real Estate Index (Net) tot 9/30/20. Daarna is het de FTSE EPRA Nareit Developed Europe UCITS Capped Net Tax Index.

(2) Vertegenwoordigt de mediaan van de achterblijvende prestaties per 12/31/2021 voor alle fondsen binnen de EAA Fund Direct UK Property Morningstar-categorie. Directe Britse fondsen hebben de juridische status van beleggingsfonds en beleggen rechtstreeks in en/of beheren onroerend goed (d.w.z. ze bezitten of beheren rechtstreeks onroerend goed). Ten minste 50% van de totale activa wordt rechtstreeks in onroerend goed in het Verenigd Koninkrijk belegd.

Dit materiaal mag niet als beleggingsadvies worden gebruikt, vormt geen aanbeveling om een effect of andere belegging te kopen of verkopen, en is niet bedoeld om de prestaties van een investering te voorspellen of weer te geven. Het vormt geen beleggingsadvies of een aanbeveling of aanbod. We gaan ervan uit dat de informatie in deze mededeling juist is, maar we beweren niet dat de informatie volledig is of dat het de enige bron van investeringscapaciteit is.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. Als de valuta waarin de in het verleden behaalde resultaten worden weergegeven, verschilt van de valuta van het land waar een belegger woont, dan moet de belegger zich ervan bewust zijn dat de weergegeven prestatie als gevolg van de wisselkoersschommelingen hoger of lager kan zijn als het in de lokale valuta van de belegger wordt omgezet. De risico's van investeringen, waaronder mogelijk kapitaalverlies, zijn aanzienlijk en moeten zorgvuldig in overweging worden genomen. Het fonds wordt actief beheerd. De samenstelling van het fonds wordt niet beperkt door de samenstelling van de benchmark.



Cohen & Steers Ireland Limited is de beheermaatschappij van Cohen & Steers SICAV (de 'beheermaatschappij') en is geautoriseerd en gereguleerd door de centrale Bank of Ireland (No.C188319). Het beheerbedrijf heeft Cohen & Steers UK Limited, dat is geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FRN458459), aangesteld als distributeur van de aandelen van het fonds. Cohen & Steers Capital Management, Inc. is een in de VS geregistreerde beleggingsadviesbedrijf dat beleggingsbeheerdiensten levert aan bedrijfspensioenen, publieke en vakbondspensioenfondsen, schenkingen, stichtingen en beleggingsfondsen. Cohen & Steers Asia Limited is bevoegd en gereguleerd door de Securities and Futures Commission van Hong Kong (ALZ367). Cohen & Steers Japan Limited is een geregistreerd exploitant van financiële instrumenten (beleggingsadvies- en agentschapsactiviteiten en discretionair beleggingsbeheer bij de Financial Services Agency of Japan en het Kanto Local Finance Bureau No. 3157) en lid van de Japan Investment Advisers Association.

Voor beleggers in Zwitserland: de staat van herkomst van het fonds is Luxemburg. In Zwitserland is de vertegenwoordiger ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich, terwijl de betalende instantie Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008, Zürich is. De prospectus, het informatieblad of de documenten met essentiële beleggersinformatie, de statuten en de jaar- en halfjaarverslagen kunnen kosteloos bij de vertegenwoordiger worden opgevraagd. Met betrekking tot de in of vanuit Zwitserland aangeboden eenheden, bevindt de plaats van uitvoering en het rechtsgebied zich waar de statutaire zetel van de vertegenwoordiger is gevestigd. In dit document worden beleggers van de belangrijkste beleggersinformatie voorzien. Het is geen marketingmateriaal.

Deze mededeling is niet contractueel bindend of wettelijk vereist. Deze mededeling is niet voldoende om een investeringsbeslissing te nemen. Kijk voor meer informatie over de Cohen & Steers SICAV op onze website hier (https://www.cohenandsteers.com/),waar u een kopie van de meest recente prospectus (https://www.cohenandsteers.com/funds/literature/non-us-funds) en KIID-documenten kunt vinden. Beleggers en potentiële beleggers kunnen in het prospectus een samenvatting in het Engels van beleggersrechten en informatie over de toegang tot collectieve vergoedingsmechanismen, indien beschikbaar, verkrijgen. De beheerder kan bepalen om alle regelingen te beëindigen die zijn getroffen om de aandelen in één of meer rechtsgebieden in de handel te brengen in overeenstemming met de ICBE-richtlijn, zoals van tijd tot tijd kan worden gewijzigd.

Website: https://www.cohenandsteers.com

symbolen:NYSE: CNS

SOURCE Cohen & Steers, Inc.