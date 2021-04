Cohen & Steers SICAV European Real Estate Securities Fund reçoit le prix Refinitiv Lipper pour ses performances sur 5 ans

NEW YORK, 15 avril 2021 /PRNewswire/ -- Cohen & Steers, Inc. (NYSE : CNS), un gestionnaire d'investissement mondial de premier plan spécialisé dans les actifs réels et les revenus alternatifs, a le plaisir d'annoncer que le fonds Cohen & Steers SICAV European Real Estate Securities Fund (« le Fonds »), a reçu un prix Refinitiv Lipper 2021 pour la catégorie immobilier en Autriche, en France et en Suisse. Le Fonds a été récompensé pour sa forte performance ajustée au risque pour une période de 5 ans se terminant le 31 décembre 2020.

Rogier Quirijns, responsable de l'immobilier en Europe et gestionnaires de portefeuilles, a déclaré :

« Nous sommes honorés d'être à nouveau reconnus par Lipper pour la performance solide et continue du Fonds, qui fournit des rendements attrayants ajustés au risque pour nos investisseurs, une réalisation qui, selon nous, est le résultat du dévouement et des efforts de toute notre équipe qui s'efforce d'offrir l'excellence en matière d'investissement. Tout comme la pandémie a bouleversé certains types d'immobilier en 2020, nous pensons que les progrès réalisés dans la vaccination et les mesures de relance budgétaire pourraient avantager directement certains des secteurs SIIC les plus touchés, mettant en place des points d'entrée potentiellement attractifs en 2021. »

Les investisseurs du monde entier qui cherchent à diversifier leurs holdings immobiliers directs ou à découvrir de nouvelles sources se tournent de plus en plus vers les SIIC pour leur potentiel de rendement élevé ajusté au risque, leurs revenus et leur diversification. En 2020, les stratégies de Cohen & Steers U.S et de Global Real Estate ont enregistré des entrées nettes record.

Le Fonds cherche à obtenir un revenu courant et une appréciation du capital en investissant dans des SIIC et d'autres sociétés immobilières cotées en bourse et domiciliées en Europe et au Royaume-Uni qui, selon nous, présentent des valorisations et des perspectives de croissance attrayantes. En investissant sur les marchés européens, le Fonds cherche à tirer parti des variations des cycles économiques et du secteur immobilier propres à chaque pays, ainsi que de la diversité des modèles d'entreprise. Selon nous, ces marchés offrent des opportunités pour les gestionnaires actifs disciplinés et avec de bonnes ressources, afin de dégager des rendements excédentaires réguliers.

La catégorie de l'immobilier en Autriche, en France et en Suisse pour la période de 5 ans comprend 15, 34 et 21 fonds, respectivement.

Veuillez examiner attentivement les objectifs d'investissement, les risques, les frais et les dépenses de tout fonds Cohen & Steers avant d'investir. Un prospectus contenant, entre autres, ces informations peut être obtenu, sans frais, en consultant cohenandsteers.com ou en appelant le +44 207 460 6350. Veuillez lire attentivement le prospectus du résumé et le prospectus avant d'investir.

À propos de Cohen & Steers. Cohen & Steers est un gestionnaire d'investissement mondial de premier plan, spécialisé dans les actifs réels et les revenus alternatifs, notamment l'immobilier, les infrastructures, les actions de ressources, les matières premières, ainsi que les titres privilégiés et les solutions multi-stratégies. Fondée en 1986, la société a son siège à New York et possède des bureaux à Londres, Dublin, Hong Kong et Tokyo.

À propos de Cohen & Steers SICAV Europe Real Estate Securities Fund. Le Fonds est un compartiment de Cohen & Steers SICAV, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (UCITS) domicilié au Luxembourg. Les actions du Fonds ne sont proposées qu'en vertu du prospectus actuel et la vente des actions du fonds peut être limitée dans certaines juridictions. Les actions ne peuvent être offertes ou vendues, directement ou indirectement aux États-Unis ou aux citoyens américains, comme cela est décrit plus en détail dans le prospectus du Fonds. Consultez le prospectus pour de plus amples informations, y compris des considérations importantes sur les risques, notamment la perte potentielle de capital, et des détails sur les frais et dépenses. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

À propos du prix Lipper Fund

Le prix Refinitiv Lipper Fund, décerné chaque année, met en lumière les fonds et les sociétés de fonds qui ont excellé dans l'obtention de performances ajustées au risque constamment élevées par rapport à leurs pairs.

Le prix est basé sur le classement Lipper Leader for Consistent Return, qui est une mesure de performance ajustée au risque, calculée sur 36, 60 et 120 mois. Le fonds ayant la valeur la plus élevée du Lipper Leader for Consistent Return (taux d'intérêt effectif) dans chaque classification éligible remporte le prix Refinitiv Lipper Fund. La catégorie de l'immobilier en Autriche, en France et en Suisse pour la période de 5 ans comprend 15, 34 et 21 fonds, respectivement. Pour plus d'informations, voir lipperfundawards.com. Bien que Refinitiv Lipper fasse des efforts considérables pour assurer l'exactitude et la fiabilité des données contenues dans le présent document, l'exactitude n'est pas garantie par Refinitiv Lipper.

À propos de Lipper Leader Ratings for Consistent Return. Les notations pour le rendement constant reflètent les rendements historiques des fonds, ajustés pour la volatilité, par rapport aux pairs. Les notations sont calculées pour toutes les classifications Lipper avec au moins cinq portefeuilles distincts et couvrent à la fois les fonds d'actions et les fonds à revenu fixe. Les classements sont susceptibles d'être modifiés chaque mois et sont calculés pour les périodes suivantes : 3 ans, 5 ans, 10 ans, et global. Les 20 % de fonds les plus élevés dans chaque classification sont nommés Lipper Leaders for Consistent Return. Le calcul global est basé sur une moyenne à pondération égale des rangs en pourcentage pour les paramètres de rendement constant sur des périodes de 3, 5 et 10 ans (le cas échéant).

Lipper Leaders for Consistent Return peut être le meilleur choix pour les investisseurs qui apprécient la constance d'un fonds d'une année sur l'autre par rapport aux autres fonds d'un groupe de pairs en particulier. Les investisseurs sont avertis que certains groupes de pairs sont intrinsèquement plus volatils que d'autres, et que même lesLipper Leaders for Consistent Return dans les groupes les plus volatils peuvent ne pas convenir aux objectifs à court terme ou aux investisseurs moins tolérants au risque.

