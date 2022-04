Coin Metrics lève 35 millions de dollars en financement de série C pour améliorer son offre de données sur les crypto-monnaies

Le dernier financement est mené par Acrew Capital et BNY Mellon, avec des investissements continus de Goldman Sachs et Fidelity Investments.

Ce nouveau financement permettra de développer l'innovation de la société en matière de produits d'intelligence des données cryptographiques et de propulser l'expansion sur les marchés internationaux.

Coin Metrics s'est imposé comme le leader incontesté du marché dans l'espace institutionnel car il offre une suite complète de produits de crypto intelligence de qualité institutionnelle tout en maintenant des valeurs ouvertes.

BOSTON, 6 avril 2022 /PRNewswire/ -- Coin Metrics, le principal fournisseur de renseignements financiers cryptographiques, a annoncé aujourd'hui qu'il a levé 35 millions de dollars en financement de série C, dirigé par Acrew Capital et BNY Mellon. Goldman Sachs, Fidelity Investments, Highland Capital Partners, Avon Ventures et Morningside Technology Ventures poursuivent également leurs investissements dans la société après avoir participé aux précédentes levées de fonds. Ils sont rejoints par de nouveaux investisseurs : Cboe Global Markets, JAM FINTOP Blockchain, Mubadala Investment Company et Brevan Howard Digital.

Coin Metrics fournit des données de réseau, des données de marché, des indices et des solutions de risque de réseau aux institutions les plus prestigieuses touchant aux crypto-actifs. Ce financement soutiendra l'innovation de nouveaux produits au sein de l'entreprise et l'aidera à se développer dans des espaces adjacents, augmentant ainsi sa capacité à faire entrer les principales institutions financières du monde dans les marchés cryptographiques.

« Coin Metrics est un point de contact essentiel pour les institutions dans l'espace des actifs numériques et a le potentiel de s'étendre bien plus loin », a déclaré Tim Rice, cofondateur et PDG de Coin Metrics. « Ce financement nous permettra d'accélérer à la fois notre activité et notre stratégie de développement de produits, notamment en continuant à investir dans de nouvelles mesures de risque, DeFi et autres Dapp, ainsi que dans notre infrastructure de classe mondiale. La qualité de nos données et de nos renseignements sur les crypto-monnaies a suscité un intérêt considérable de la part d'un nombre croissant d'institutions financières de premier plan qui se lancent dans les crypto-actifs, nous incitant à élargir notre action auprès des clients et nos efforts de croissance à l'échelle mondiale. Nous avons constitué une équipe expérimentée composée des meilleurs experts en crypto, données et services financiers, et je suis fier du travail remarquable qu'ils ne cessent de fournir ».

Après l'achèvement du financement de série B de 15 millions de dollars de la société en 2021, Coin Metrics a reçu l'accréditation SOC 2 Type 1 de la part de Deloitte. Se démarquant des autres fournisseurs de données cryptographiques, Coin Metrics s'est imposé comme le leader incontesté du marché dans l'espace institutionnel en offrant une suite complète de services - notamment des données on-chain, un explorateur de blocks universel, des données et des métriques de marché, des indices et une gestion des risques de réseau - tout en maintenant nos valeurs fondamentales d'ouverture, de création, d'élucidation et de neutralité.

« L'élaboration d'un cadre de gestion des risques robuste est essentielle à notre stratégie alors que nous travaillons au lancement de services d'actifs numériques », a déclaré Katey Neate, chef de la gestion des risques de BNY Mellon Asset Servicing & Digital. « Notre alliance renforcée avec Coin Metrics est un autre exemple de la manière dont nous tirons parti des solutions technologiques de pointe pour développer cette capacité essentielle. Grâce à Coin Metrics, nous avons l'occasion de faire progresser les capacités et la conversation, et finalement de placer la barre plus haut en matière de gestion des risques pour les actifs numériques en tant qu'industrie ».

« Compte tenu de la nature complexe, fragmentée et décentralisée de l'espace des données cryptographiques aujourd'hui, les fournisseurs de données qui peuvent organiser ces informations de manière transparente et accessible sont inestimables », a déclaré Mark Kraynak, Partenaire fondateur d'Acrew Capital. « Coin Metrics fournit des renseignements critiques et des aperçus de données cryptographiques de qualité supérieure pour faciliter le chemin vers l'adoption générale des crypto-actifs, alors que de plus en plus de sociétés de services financiers et d'investisseurs traditionnels cherchent à investir cet espace. Nous sommes ravis de diriger le financement de série C de l'entreprise, qui l'aidera à poursuivre le développement de son infrastructure de qualité institutionnelle ».

Parmi les autres investisseurs des précédentes levées de fonds figurent Castle Island Ventures, Coinbase, Digital Currency Group, Communitas Capital, Dragonfly Capital, The Raptor Group, BlockFi, Animal Ventures et Collab+Currency.

Grâce à l'augmentation de son capital, la société sera en mesure d'apporter des améliorations continues à son infrastructure et à sa fiabilité, tout en développant son activité en vue d'une plus grande adoption internationale. L'équipe chevronnée d'experts en crypto-monnaies et de vétérans de l'industrie financière de Coin Metrics permettra à la société de consolider sa réputation de fournisseur mondial le plus fiable en matière d'intelligence cryptographique de bout en bout pour les institutions.

À PROPOS DE COIN METRICS Coin Metrics est le principal fournisseur d'intelligence financière crypto, qui fournit des données de réseau, des données de marché, des indices et des solutions de risque de réseau aux institutions les plus prestigieuses touchant aux crypto-actifs. La société a été fondée en 2017 en tant que projet open-source visant à déterminer l'importance économique des blockchains publiques. Aujourd'hui, nous développons cet objectif initial pour donner aux personnes et aux institutions les moyens de prendre des décisions financières éclairées en matière de crypto-monnaies. Nous visons à faire entrer les principales institutions financières du monde dans la crypto avec les données et les informations les plus fiables. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.coinmetrics.io .

