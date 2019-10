CoinAll ogłasza nawiązanie współpracy strategicznej z OKEx, w ramach której kwalifikujące się projekty będą notowane priorytetowo na OKEx

HONGKONG, 31 października 2019 r. /PRNewswire/ -- CoinAll (www.coinall.com) z przyjemnością ogłasza oficjalne nawiązanie współpracy strategicznej z OKEx (www.okex.com), wiodącą na świecie giełdą zasobów cyfrowych. W ramach programu współpracy wysokiej jakości projekty na CoinAll będą notowane na OKEx, jeżeli spełnią wymagania.

CoinAll to pierwszy partner OKEx w ramach otwartego programu współpracy giełdy zasobów cyfrowych. Celem programu jest rozbudowa nowej generacji giełd zasobów cyfrowych charakteryzujących się dużą niezależnością, wydajnością i transparencją. W ramach programu CoinAll będzie mieć dostęp do osiągnięć OKEx, czyli ponad 20 milionów użytkowników, systemu dopasowywania, systemu zliczania, zimnego portfela, gorącego portfela, systemu rozliczania środków, wielojęzycznej obsługi klienta, a także rozwijanych od lat międzynarodowych systemów Know Your Customer i przeciwko praniu pieniędzy. Innymi słowy CoinAll skorzysta z wysokiej płynności i zaawansowanego doświadczenia handlowego wiodącej na świecie giełdy zasobów cyfrowych.

W ciągu jednego roku CoinAll przyciągnęła ponad 500 tys. użytkowników z ponad 160 krajów i regionów, a poziom obrotu szybko uplasował giełdę w czołowej 10. na CoinMarketCap. Zgodnie z informacjami podanymi na oficjalnej stronie internetowej na CoinAll notowanych jest ponad 100 projektów, w tym znane inicjatywy takie jak Celer, BTT, Algo, Fusion, COSM itp. Co więcej, projekty takie jak Lambda i Fantom z powodzeniem awansowały do notowania na OKEx po spełnieniu wszystkich wymagań.

CoinAll z zaangażowaniem pracuje nad budową długofalowych relacji z wartościowymi społecznościami, przez co możliwe jest wynajdowanie kwalifikujących się projektów na potrzeby użytkowników z całego świata. Dlatego też giełda CoinAll stopniowo opracowała kompleksowy system oceny zasobów na bazie technologii blockchain i wprowadziła nowy model notowania: Star Project, który dzieli się na dwie części: Star Project IEO i Star Project Lightning.

– Bardzo cieszymy się z nawiązania współpracy strategicznej z OKEx. Ale to nie koniec, to dopiero początek. CoinAll będzie nadal wyszukiwać wysokiej jakości zasoby z dużym potencjałem wzrostu i odpowiednią wyceną w lepszy sposób, traktując interesy użytkowników priorytetowo – skomentowała współpracę dyrektor generalna CoinAll Katherine Deng.

OKEx będzie wnosić wkład w rozwój ekosystemu zasobów cyfrowych i łączyć się z różnymi sieciami i portfelami w branży blockchain. Otwarty program współpracy OKEx ma dawać możliwości zespołom, które chcą założyć własne giełdy zasobów cyfrowych. Międzynarodowy zespół techniczny OKEx zapewnia możliwości badań i rozwoju oraz konserwacji systemów na potrzeby zespołów, które mogą skupić się wyłącznie na zarządzaniu i prowadzeniu giełdy.

Ciesząc się z nawiązania współpracy z CoinAll, zespół OKEx z przyjemnością wygląda dalszej współpracy w wielu innych aspektach, testując tym samym zrównoważony rozwój ekosystemu zasobów cyfrowych na całym świecie.

– Cieszymy się z współpracy z CoinAll. W OKEx zawsze wyglądamy możliwości pracy z graczami rynkowymi w celu poszerzenia naszej działalności. W tym przypadku większa liczba wysokiej jakości projektów odpowiadających potrzebom rynkowym trafi na giełdę i uważam, że to świetny początek – skomentował Andy Cheung, dyrektor operacji z OKEx.

OKEx to największa na świecie giełda transakcji typu spot i futures na kryptowalutach. Giełda zapewnia dostęp do setek par obrotowych i w ten sposób pomaga graczom giełdowym w optymalizacji strategii. Jako jedna z czołowych pod względem obrotu giełd blockchain OKEx obsługuje ponad 20 milionów użytkowników w ponad 100 krajach. Poziom obrotu związany z szeroką ofertą produktów finansowych zapewnianych przez OKEx systematycznie przekracza 1,5 miliarda dolarów dziennie i cieszy się powszechnym uznaniem jako złoty standard w branży.

CoinAll, partner strategiczny światowej klasy giełdy OKEx, to wiodąca giełda zasobów cyfrowych w branży. Korzystając z zaawansowanego systemu bezpieczeństwa, 24-godzinnego wsparcia klientów na całym świecie oraz bazy 20 milionów użytkowników, CoinAll z zaangażowaniem oferuje najlepsze doświadczenia obrotu zasobami cyfrowymi wszystkim użytkownikom.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/925205/Logo.jpg

SOURCE CoinAll