CoinAll oznamuje strategické partnerstvo so spoločnosťou OKEx, v rámci ktorého by kvalifikované projekty mohli mať výhradnú prioritu pri kótovaní na burze OKEx

HONG KONG, 31. októbra 2019 /PRNewswire/ -- Spoločnosť CoinAll (www.coinall.com) s radosťou oznamuje, že oficiálne uzavrela strategické partnerstvo s firmou OKEx (www.okex.com), poprednou svetovou burzou digitálnych aktív. Prostredníctvom tohto partnerského programu budú mať kvalitné projekty na platforme CoinAll prioritné kótovanie na burze OKEx, ak splnia požadované kvalifikácie.

CoinAll je prvým partnerom otvoreného partnerského programu burzy digitálnych aktív OKEx. Program je určený na podporu novej generácie digitálnych búrz aktív, ktoré sa vyznačujú vysokou autonómiou, účinnosťou a transparentnosťou. V tomto programe môže CoinAll zdieľať plody vyše 20 miliónov používateľov OKEx, párovacieho systému, počítadla, studenej peňaženky, horúcej peňaženky, zúčtovacieho systému, viacjazyčnej zákazníckej podpory, ako aj globálneho systému poznávania zákazníkov a boja proti praniu špinavých peňazí kultivovaného celé roky. Inak povedané, CoinAll bude zdieľať vysokú likviditu a pokročilé obchodné skúsenosti, ktoré ponúka špičková digitálna burza aktív.

V rámci jedného roka spoločnosť CoinAll získala viac ako 500 000 používateľov z viac ako 160 krajín a regiónov a objem obchodovania sa v CoinMarketCap vyšplhal medzi 10 najlepších. Na základe informácií na oficiálnych webových stránkach CoinAll uviedla vyše 100 projektov vrátane niektorých známych značiek ako Celer, BTT, Algo, Fusion, COSM atď. Okrem toho dokázala niektoré projekty ako Lambda a Fantom aj úspešne inovovať, aby sa prepracovali na burzu OKEx po splnení všetkých požadovaných kritérií.

CoinAll sa venuje budovaniu dlhodobej spolupráce s vysokokvalitnými komunitami s cieľom nájsť kvalifikované projekty pre globálnych používateľov. Spoločnosť CoinAll preto postupne vytvorila komplexný systém hodnotenia blockchainových aktív a spustila nový model kótovania: Star Project, ktorý možno rozdeliť na dve časti: Star project IEO a Star Project Lightning.

Pokiaľ ide o partnerstvo, generálna riaditeľka CoinAll Katherine Dengová uviedla: „Sme veľmi radi, že sme uzavreli strategickú spoluprácu s burzou OKEx, ale to nie je koniec, je to len začiatok. CoinAll bude aj naďalej hľadať vysokokvalitné aktíva s vysokým potenciálom rastu a primeraným zhodnotením inovatívnejším spôsobom a uprednostňovať záujem používateľov."

OKEX bude prispievať k rozvoju ekosystému digitálnych aktív a pripojeniu k rôznym sieťam a portfóliám v blockchainovom priestore. Program otvoreného partnerstva spoločnosti OKEx je zameraný na inšpirovanie tímov, ktoré sa zameriavajú na vytvorenie vlastnej digitálnej burzy aktív. Globálny technický tím spoločnosti OKEx bude tímom poskytovať výsledky výskumu a vývoja a údržbu systému, zakiaľ čo tieto sa môžu zameriavať iba na riadenie a fungovanie burzy.

Tím burzy OKEx je nadšený nadviazaním partnerstva s firmou CoinAll a teší sa na ďalšiu spoluprácu v mnohých ďalších aspektoch s cieľom preveriť trvalo udržateľný rozvoj ekosystému digitálnych aktív na celom svete. Podľa slov Andyho Cheunga, vedúceho prevádzky v OKEx.

„Sme nadšení, že sme mohli nadviazať partnerstvo so spoločnosťou CoinAll. My vo firme OKEx sa vždy tešíme na spoluprácu s ďalšími hráčmi na trhu s cieľom rozširovať naše hracie pole. V tomto prípade by sme sa mohli tešiť na kvalitnejšie projekty v súlade s potrebami trhu a myslím, že to je dobrý začiatok."

OKEx je najväčšia burza spotov a futures kryptomien na svete poskytujúca stovky obchodných párov na pomoc obchodníkom pri optimalizácii stratégie. Ako jedna z najlepších búrz v oblasti blockchainu podľa objemu obchodovania slúži OKEx viac ako 20 miliónom používateľov vo viac ako 100 krajinách. Objem obchodovania súvisiaci so širokou škálou finančných produktov, ktoré spoločnosť OKEx pravidelne poskytuje, prekračuje denne hranicu 1,5 miliardy dolárov a je všeobecne uznávaný ako zlatý štandard pre toto odvetvie.

CoinAll, strategický partner svetovej burzy OKEx, je popredná digitálna burza aktív v tomto odvetví. Spoločnosť CoinAll, zdieľajúca pokročilý bezpečnostný systém, 24-hodinovú globálnu zákaznícku podporu, ako aj 20-miliónovú používateľskú základňu spoločnosti OKEx, je odhodlaná ponúkať všetkým používateľom tie najlepšie skúsenosti z obchodovania s digitálnymi aktívami.

