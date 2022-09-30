CoinEx выступит в роли эксклюзивного партнера Кубка мира по регбилиг 2021 г.

Близится Кубок мира по регбилиг 2021 года, компания CoinEx выступит в роли его эксклюзивного партнера — криптовалютной торговой платформы

ГОНКОНГ, 30 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- Кубок мира по регбилиг (RLWC) 2021 года стартует 15 октября с матча между мужскими сборными Англии и Самоа на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и завершится финалом на инвалидных колясках, который состоится в Манчестере 18 ноября, и двойным финалом мужских и женских команд на стадионе «Олд Траффорд» 19 ноября.

Впервые в истории турнира соревнования для мужчин, женщин и спортсменов на инвалидных колясках будут проходить одновременно, и все матчи (61 игра) будут транслироваться в прямом эфире BBC. Более 600 игроков и 32 команды примут участие в матчах в 17 принимающих городах на 21 стадионе по всей стране, включая Лондон, Манчестер, Ньюкасл, Йорк, Лидс, Ковентри и Шеффилд.

Турнир этого года, перенесенный с 2021 на 2022 год в связи с пандемией COVID-19, станет 16-м чемпионатом мира по регбилиг. Всемирно известная криптобиржа CoinEx будет поддерживать все команды в качестве эксклюзивного партнера — торговой криптовалютной платформы.

Криптовалюты играют все более важную роль в спортивной сфере, и компания CoinEx привержена тому, чтобы сделать криптовалютный трейдинг более доступным, и стремится стать платформой для пользователей криптовалют по всему миру, обеспечивая простые в использовании криптопродукты и приятные и удобные условия для торговли криптовалютой.

Биржа CoinEx, доступная на 16 языках, включая китайский, английский, испанский, французский и португальский, предлагает продукты и услуги, охватывающие торговлю на спотовом рынке, фьючерсные контракты, торговлю с кредитным плечом, майнинг, AMM, CoinEx Dock, Pledging и пр. Биржа предоставляет простые в использовании, безопасные и надежные услуги для торговли криптовалютой более чем 3 миллионам пользователей более чем в 200 странах и регионах. Кроме того, на CoinEx имеются отдельные торговые секции для BTC, BCH и стейблкоинов, а также более чем 600 инновационных криптовалют первого эшелона, что обеспечивает пользователям криптовалют больше возможностей для трейдинга.

За последний год CoinEx завоевала признание пользователей благодаря простым в использовании продуктам, быстрой, стабильной производительности и плавному пополнению счета и выводу средств.

Компания CoinEx с нетерпением ждет выдающихся выступлений команд в ходе RLWC2021 и своего участия в этом крупнейшем, лучшем и самом инклюзивном Кубке мира по регбилиг в истории.

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SOURCE CoinEx Global Limited