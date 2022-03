CoinEx Charity lança um fundo assistencial de US$ 10 milhões para melhorar o bem-estar público mundial

HONG KONG, 8 de março de 2022 /PRNewswire/ -- De acordo com estimativas do The State of Food Security and Nutrition in the World 2021, até 2030, cerca de 660 milhões de pessoas continuarão com fome. Para abordar o dilema de vida que enfrentam os pobres e acelerar a construção de um novo mundo melhor com fome zero, igualdade de acesso à educação e atendimento médico justo, a CoinEx Charity, uma organização de assistência sob a CoinEx, lançou um fundo de assistência de US$ 10 milhões ao mesmo tempo em que dá continuidade à sua missão de "Via Blockchain, Making the World a Better Place".