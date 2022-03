CoinEx Charity lance un fonds de bienfaisance de 10 millions de dollars pour améliorer le bien-être public mondial

HONG KONG, 8 mars 2022 /PRNewswire/ -- Selon les estimations du rapport The State of Food Security and Nutrition in the World 2021, près de 660 millions de personnes souffriront de la faim d'ici 2030. Dans le but de faire face aux problèmes de subsistance des populations défavorisées, et d'accélérer la construction d'un monde nouveau et brillant, sans faim et avec un accès équitable à l'éducation et aux soins de santé, CoinEx Charity, une organisation caritative de CoinEx, a lancé un fonds de bienfaisance de 10 millions de dollars tout en poursuivant sa mission « Via Blockchain, Making the World a Better Place ».