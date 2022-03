CoinEx Charity ruft 10-Mio.-Dollar-Wohltätigkeitsfonds für weltweites Wohlergehen ins Leben

HONGKONG, 8. März 2022 /PRNewswire/ -- Nach Schätzungen im Bericht The State of Food Security and Nutrition in the World 2021 werden bis 2030 rund 660 Millionen Menschen Hunger leiden. Um dem Dilemma der Armut entgegen zu wirken und den Aufbau einer neuen Welt ohne Hunger und mit gleichberechtigtem Zugang zu Bildung und fairer Gesundheitsversorgung zu beschleunigen, hat CoinEx Charity, eine gemeinnützige Organisation unter CoinEx, einen Wohltätigkeitsfonds in Höhe von 10 Millionen USD ins Leben gerufen und verfolgt seine Mission „Via Blockchain, Making the World a Better Place".