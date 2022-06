COINEX FIRMA PARCERIA COM RLWC2021

É a primeira vez que a Copa do Mundo está na posição de acompanhar outros esportes ao ter uma empresa de criptomoedas como parceira, e a Coinex se sente honrada por ter a oportunidade de firmar uma parceria com a RLWC2021.

Haipo Yang, CEO da CoinEx, disse: "Temos verdadeira admiração pelo que a RLWC2021 representa. O torneio está preparado para pavimentar um caminho para alcançar novos públicos para o esporte, e estamos entusiasmados em fazer parte disso por meio de nossa parceria.

"Esta será a primeira grande atividade de patrocínio que empreendemos, e esperamos trabalhar juntos para torná-la um sucesso para ambas as partes."

Jon Dutton, CEO da RLWC2021, disse: "Recentemente, as empresas de criptomoedas se estabeleceram no mercado de patrocínio esportivo, e estou satisfeito por termos conseguido apresentar este setor inovador à Copa do Mundo da Liga de Rúgbi.

"A CoinEx é uma empresa global, e sua plataforma de trading tem como foco a segurança, a estabilidade, o profissionalismo e a conformidade, o que está de acordo com o valor da autenticidade da RLWC2021. Estamos entusiasmados em adicionar a CoinEx a nossa lista de parceiros e esperamos trabalhar em conjunto na parceria."

A RLWC2021 será realizada de 15 de outubro a 19 de novembro de 2022, e será a primeira vez que a RLWC concentrará as competições de homens, mulheres e cadeirantes em um único torneio.

Para saber mais sobre a Copa do Mundo da Liga de Rúgbi de 2021, patrocinada pela CoinEx, acesse:

https://www.rlwc2021.com/

NOTAS AOS EDITORES

Sobre a Coin E x

Fundada em dezembro de 2017, a CoinEx é uma exchange profissional global de criptomoedas. Dedicada a "facilitar o trading de criptomoedas", a CoinEx atende a mais de três milhões de usuários em mais de 200 países e regiões.

Desde sua criação, a CoinEx, com a missão de "via Bitcoin, tornar o mundo um lugar melhor", sempre manteve um recorde de "zero acidente" e continua a oferecer serviços estáveis e seguros. Atualmente, a CoinEx suporta 16 idiomas, oferece mais de 500 serviços de token de primeira linha, atende às necessidades do usuário em termos de gestão de spots, margens, futuros, AMM, serviços financeiros e ativos. O ecossistema de blockchain da CoinEx também está se expandindo e inclui a ViaWallet, CoinEx Smart Chain, OneSwap e CoinEx Charity.

Site oficial: https://www.coinex.com

Sobre a Copa do Mundo da Liga de Rúgbi de 2021

A Copa do Mundo da Liga de Rúgbi é o principal evento da liga de rúgbi e é disputada mundialmente a cada quatro anos. A RLWC2021 será um momento inovador na história do torneio, uma vez que as competições masculinas, femininas e de cadeirantes serão realizadas juntas pela primeira vez.

Os três torneios serão realizados em 21 locais da Inglaterra. As competições de mulheres e de cadeirantes serão compostas por dois grupos de quatro equipes, enquanto o torneio masculino terá 16 equipes competindo em quatro grupos.

A RLWC2021 será o evento da liga de rúgbi com maior visibilidade da história, e todos os 61 jogos das competições masculina, feminina e de cadeirantes serão transmitidos ao vivo na BBC.

Para obter detalhes completos sobre bilheteria, acesse rlwc2021.com/tickets

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1848906/image_5019524_9481273.jpg

FONTE CoinEx Global Limited

SOURCE CoinEx Global Limited