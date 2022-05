CoinEx z nowym hasłem marki: ułatwianie handlu kryptowalutami

Jednakże początkujący inwestorzy często czują się zdezorientowani i zniechęceni brakiem wiedzy na temat segmentu blockchain, wysokim progiem platform transakcyjnych oraz skomplikowanymi operacjami w zakresie handlu kryptowalutami. W związku z tym platforma CoinEx nie powinna skupiać się wyłącznie na dostarczaniu innowacyjnych aktywów cyfrowych - musi ona także wspierać początkujących użytkowników w realizacji ich pierwszej transakcji kryptowalutowej, umożliwić im korzystanie z wygodniejszego obiegu aktywów kryptowalutowych i dzięki rozwiązaniom z branży blockchain wraz z użytkownikami budować lepszy świat.

W związku z tym marka CoinEx przyjęła nowe motto: „Ułatwianie handlu kryptowalutami" (ang. „Making Crypto Trading Easier"). W przyszłości CoinEx będzie pełnić rolę pomostu łączącego użytkowników ze światem kryptowalut. Umożliwiając wkroczenie do przestrzeni kryptowalutowej, giełda pomoże większej liczbie użytkowników z łatwością realizować wszystkie transakcje kryptowalutowe i obalić długotrwały stereotyp niedostępności branży blockchain.

Użytkownicy platformy CoinEx (zarówno strony internetowej, jak i aplikacji mobilnej) mogą w prosty i wygodny sposób handlować kryptowalutami, gdziekolwiek są i kiedy tylko chcą. CoinEx chce zapewnić przejrzystość produktów i łatwość obsługi, co umożliwi użytkownikom rozpoczęcie korzystania z produktów CoinEx i bezzwłoczny handel kryptowalutami. Giełda zapewnia także wszechstronne, profesjonalne Centrum Pomocy, które przeprowadzi użytkowników od podstawowych operacji do zaawansowanych taktyk handlowych. Za pośrednictwem CoinEx wszyscy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do szczegółowej wiedzy na temat blockchain i wyczerpujących przewodników dotyczących operacji handlowych. Dzięki Centrum Pomocy nawet początkujący użytkownicy kryptowalut mogą bez trudu odnaleźć się w tym świecie.

W ciągu ostatniej dekady w branży blockchain zaszły ogromne zmiany, ustała też intensywna konkurencja między platformami handlu kryptowalutami. W obecnym świecie, w którym łączna wartość rynkowa kryptowalut wciąż rośnie, rynek kryptowalut odgrywa istotną rolę dla sektora finansowego. To oznacza, że coraz większa liczba nowych użytkowników będzie chciała znaleźć się w przestrzeni blockchain. CoinEx ma pełną świadomość, że świat blockchain wymaga wkładu większej liczby osób, a ulepszenie tego sektora wymaga od nas jeszcze więcej wysiłków, które wiążą się zapewnieniem większej liczbie użytkowników dostępu do tej branży, zmianą modelu obrotu aktywami i niwelowaniem ograniczeń, jakie narzucają konwencjonalne finanse.

„Ułatwianie handlu kryptowalutami" to nie tylko slogan - to główny cel i strategia wzrostu CoinEx. Giełda planuje stać się dla użytkowników pomostem do świata kryptowalut. Umożliwiając wejście do przestrzeni kryptowalutowej, CoinEx dąży do tego, by ułatwić handel kryptowalutami.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1811528/image_5019524_34321543.jpg

SOURCE CoinEx Global Limited