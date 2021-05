CoinGate gewinnt die Auszeichnung „Most Innovative Cryptocurrency Payment Gateway in Europe 2021".

VILNIUS, Litauen, 6. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Der in Litauen ansässige Kryptowährungs-Zahlungsabwickler CoinGate hat den Global Brands Award 2021 für das Innovativste Kryptowährungs-Zahlungsgateway in Europa gewonnen. In diesem Jahr führte das Global Brands Magazine die FinTech Awards durch, deren Ziel es war, die Bedeutung außergewöhnlicher Serviceleistungen verschiedener Fintech-Unternehmen zu identifizieren und anzuerkennen und die besten zu belohnen. Ein externes Forschungsteam wurde gebildet, um mehrere Nominierte in der Kategorie Kryptowährungs-Zahlungsgateway zu bewerten, aus der CoinGate als Sieger hervorgegangen ist.