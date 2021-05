CoinGate remporte l'édition 2021 du prix Most Innovative Cryptocurrency Payment Gateway in Europe

« Les sept dernières années ont été difficiles pour l'industrie. C'est encore une phase très précoce pour une adoption. Toutefois, CoinGate a acquis une position forte à la pointe du commerce électronique, aidant tous les jours des milliers d'entreprises à accepter et atténuer les risques liés aux bitcoin et altcoins. Ce seul fait constitue, pour nous, la meilleure motivation pour continuer de faire ce que nous faisons le mieux et ce prix sera un bon rappel. »

L'an dernier, CoinGate a traité avec succès son 1 000 000e bon de commande, a introduit de nouvelles options de perception des paiements, comme la facturation ponctuelle et récurrente, a simplifié le processus de vérification pour les utilisateurs et les commerçants, et a lancé son répertoire des commerçants , où les commerçants peuvent présenter leurs produits et services aux personnes qui cherchent à dépenser leurs cryptomonnaies. CoinGate a également été la première entreprise au monde à proposer aux commerçants l'infrastructure de paiement Lightning Network. Elle a également été parmi les premières sociétés à adopter SegWit (abréviation de Segregated Witness), la mise à niveau du protocole Bitcoin. Ces technologies à elles seules aident le Bitcoin à être plus efficace, tout en permettant de recevoir des fonds plus rapidement et avec des frais moins élevés.

En outre, CoinGate propose aux commerçants d'utiliser divers outils tels que les plugins de commerce électronique, les API flexibles, la facturation par e-mail, les boutons de paiement et plus encore. Cela permet aux entreprises d'accepter facilement les paiements en cryptomonnaie, tout en ajoutant plus de personnalisation, de flexibilité et de diversification aux méthodes de collecte des paiements. En plus de cela, CoinGate prend en charge plus de 50 cryptomonnaies et est disponible pour les commerçants dans plus de 100 pays à travers le monde.

CoinGate est une société lituanienne de fintech fondée en 2014, qui développe principalement des solutions de paiement pour les entreprises qui veulent intégrer le Bitcoin et d'autres cryptomonnaies comme méthodes de paiement lors du règlement des achats.

Outre le traitement des paiements, CoinGate fournit des services supplémentaires tels que les opérations de type courtage, un vaste inventaire de cartes-cadeaux utilisées pour acheter des cryptomonnaies et un programme de référence.

