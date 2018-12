Coinsquare entra na União Europeia

TORONTO, 19 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ -- Com o objetivo de aumentar em 1.200% suas oportunidades de mercado, a Coinsquare , uma das maiores plataformas de negociação de criptomoeda do mundo para a negociação de Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas, anunciou que entrou simultaneamente em 25 países na União Europeia. A Coinsquare já havia anunciado durante o ano sua intenção de entrar na Europa. Os clientes europeus têm agora acesso a todos os serviços e criptomoedas da Coinsquare. Essa é a primeira expansão internacional da Coinsquare, que estava até agora apenas disponível para os clientes canadenses.

"Desde que iniciou suas operações, a Coinsquare tem se dedicado a criar a companhia de negociação mais segura e em cumprimento a normas e regulamentos no setor de criptomoedas. Depois de criarmos uma nova e extensa infraestrutura, sermos aprovados em uma auditoria financeira independente e garantirmos uma associação com um importante banco canadense, consideramos que era hora de levar os nossos serviços a outro mercado. Decidimos começar com a Europa, devido à dimensão da oportunidade e à nossa capacidade de oferecer algo exclusivo àquele mercado", disse Cole Diamond, CEO da Coinsquare. "A Europa é um mercado de criptomoedas em rápido crescimento, e a comunidade de criptomoedas de lá está entusiasmada em ter uma opção que coloca a segurança, compliance, e a gestão de riscos como destaques do que oferece."

Os clientes europeus podem agora financiar suas contas da Coinsquare utilizando vários métodos diferentes. Os usuários europeus terão acesso a todos os principais serviços da Coinsquare, inclusive à negociação e compra de criptomoedas, ao serviço de concierge Coinsquare Wealth , APIs da Coinsquare para clientes B2B e Mercados de capital da Coinsquare para investidores institucionais e serviços de administração de patrimônio familiar.

Para obter mais informações sobre a Coinsquare, visite coinsquare.com .

Sobre a Coinsquare

A Coinsquare é uma das maiores plataformas de negociação de criptomoeda do mundo para a negociação de Bitcoin, Ethereum, e outras criptomoedas. Desde a nossa fundação, em 2014, nunca perdemos uma moeda.

Mantendo-se sempre focada na transparência, mitigação de riscos e criação de uma cultura aberta para novas ideias, a Coinsquare tem trabalhado para se expandir e se tornar uma empresa de serviços financeiros diversificados, tendo como base a tecnologia de blockchain, oferecendo serviços de negociação no mercado de varejo para criptomoedas e uma API de negociação de criptomoeda da Coinsquare para clientes B2B.

