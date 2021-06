Cold Chain Technologies anuncia expansão adicional na América Latina

FRANKLIN, Massachusetts, 16 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A Cold Chain Technologies (CCT), líder global com certificação ISO 9001:2015 que há mais de 50 anos desenvolve e fornece soluções inteligentes que protegem a integridade de produtos sensíveis à temperatura, anunciou hoje uma grande expansão na América Latina. A empresa opera no Panamá desde 2014, assistindo clientes locais no Cone Norte e Sul, passando a partir de agora a contar com apoio regional no México, Colômbia, Uruguai e Brasil.

"Empresas líderes no mundo todo confiam seus produtos farmacêuticos, biomédicos e de ciências da vida nas mãos da Cold Chain Technologies. Damos as boas-vindas à oportunidade de oferecer à região a mesma equipe repleta de especialistas experientes, e a nossa abordagem ímpar baseada em engenharia e ciência que, juntamente com ferramentas digitais de análises de dados própria, pode apoiar os clientes na América Latina a escolher soluções comprovadas, confiáveis, econômicas e mais inteligentes para enfrentar seus desafios logísticos", disse Vanessa Alonso Burri, diretora regional de vendas na América Latina para a Cold Chain Technologies.

Vanessa, que vive no Brasil, prosseguiu dizendo: "Sendo global e atuando localmente, garantiremos que estamos oferecendo os melhores serviços e produtos da categoria, ao mesmo tempo que aprimoraremos nossos recursos operacionais na região para proporcionar um crescimento ainda maior."

A Cold Chain Technologies oferece o portfólio mais amplo e o conjunto mais abrangente de recursos técnicos comparado a outros fornecedores de embalagens térmicas para o setor de ciências da vida, incluindo soluções acessíveis e prontas para uso, desenvolvidas especificamente para o rigor e as demandas do armazenamento e transporte de materiais biológicos críticos. Isso inclui a solução de caixas térmicas reutilizáveis da CCT para a distribuição de medicamentos ultracongelados, refrigerados e em temperatura ambiente controlada — a linha KoolTemp® EcoFlex 96, assim como as mantas térmicas Tyvek® e Enshield™, além do sistema para o transporte de paletes KoolTemp® EndeavAir — todos qualificados em uma ampla variedade de meios de transporte e aplicações em todo o mundo para garantir a integridade e eficácia de produtos de cuidados com a saúde e de ciências da vida sensíveis à temperatura, incluindo a vacina contra a COVID-19.

Além destes produtos e soluções, a Cold Chain Technologies oferece outras tecnologias digitais de última geração que a diferenciam de outras empresas do setor que atuam na América Latina. O rastreamento em tempo real e as ferramentas de análise de dados da CCT — Cold Chain Technologies Smart Solutions — fornecem dados em tempo real, abrangentes e úteis em relação ao local e à condição de medicamentos e produtos biológicos sensíveis à temperatura, como as vacinas da COVID-19, que estão sendo transportadas nas soluções de embalagem da Cold Chain Technologies até a última milha. Além disso, os serviços de modelagem térmica KoolDesigns® da empresa permitem aos clientes um rápido desenvolvimento, avaliação e análise das opções de embalagens em relação a diferentes perfis de temperatura, garantindo uma escolha otimizada que mantenha a integridade do produto em toda a cadeia logística de temperatura controlada.

A Cold Chain Technologies é uma empresa global líder em soluções de embalagens térmicas reutilizáveis e de uso único para o envio de materiais sensíveis à temperatura, atendendo principalmente o setor de ciências da vida. Há mais de 50 anos garantindo a segurança dos produtos em trânsito, a CCT construiu uma reputação como a fornecedora mais inovadora e confiável das indústrias de ciência da vida e distribuidores.

