Cold Jet lance la PCS 60, la nouvelle machine de projection de glace carbonique révolutionnaire

"Cold Jet est fier d'introduire la PCS 60 sur le marché mondial" a déclaré Gene Cooke III, Président et PDG de Cold Jet. "La PCS 60 est la machine de projection de glace carbonique la plus performante du marché et dispose de nombreuses percées technologiques innovantes dans notre industrie. La PCS 60 perpétue la tradition de Cold Jet qui consiste à innover et guider notre industrie vers l'avenir."

La PCS 60 est équipée du Système de Contrôle de Particules™ breveté PCS de Cold Jet. Le PCS coupe de manière précise la glace carbonique en particules en forme de diamant dans les dimensions exactes choisies par l'opérateur (3mm à 0.3mm). Aucune machine sur le marché n'est capable de couper les particules avec une telle précision. L'utilisateur dispose d'un contrôle complet et peut trouver le programme le plus efficace pour chaque application unique.

La PCS 60 n'est pas seulement la machine de projection de glace carbonique la plus technologiquement avancée sur le marché, c'est aussi la plus facile à utiliser. Avec un écran LCD en couleur de 7" et des commandes digitales, la PCS 60 offre un affichage intuitif qui permet à l'utilisateur de visualiser et modifier facilement les paramètres de projection et les programmes de la machine. La machine dispose également de programmes d'application modifiables, protégé. Cette fonction permet aux utilisateurs de régler et d'enregistrer des paramètres, tels que la pression de projection, la taille des particules et le débit d'alimentation de glace, ce qui augmente l'efficacité et garantit le bon réglage pour chaque application.

"Notre équipe a conçu la PCS 60 pour qu'elle soit extrêmement efficace en utilisant une technologie de nouvelle génération pour maximiser le retour sur investissement de nos clients tout en réduisant leur coût total de possession," a déclaré Brian Allen, SVP & Global ECaSP Brand Manager chez Cold Jet. "Elle nettoie plus efficacement et nécessite beaucoup moins de glace carbonique et de pression d'air que les machines concurrentes."

La conception optimisée, y compris un système d'air "direct" et le système d'alimentation SureFlow™ remodelé, minimise la perte de pression d'air et la sublimation de glace carbonique à l'intérieur de la machine. Ceci permet à l'utilisateur de maximiser l'approvisionnement en air disponible et réduire le gaspillage de glace carbonique.

La PCS 60 est connectée en ligne (compatibilité avec Internet of Things) via la solution Industry 4.0, Cold Jet CONNECT®. Le système fournit des systèmes de surveillance et de diagnostic à distance tout en permettant aux utilisateurs de collecter et de gérer des données et d'utiliser des outils pour des performances et une productivité optimales. Une automatisation et intégration de la PCS 60 est également possible via un pack d'accessoires optionnel, ce qui permet de combiner la machine avec une unité de production de glace carbonique Cold Jet et un robot pour une projection continue et entièrement automatisée.

La machine a été conçue dans un souci de confort d'utilisation. Avec une réduction drastique du poids et de la taille par rapport aux machines des concurrents et des roues conçues pour la mobilité et la maniabilité, la PCS 60 offre une expérience de nettoyage améliorée. La PCS 60 a également été conçue pour limiter et réduire les niveaux sonores, en incorporant la technologie et les matériaux nécessaires à cette fin.

"Nous avons conçu cette machine pour qu'elle soit extrêmement innovante, performante et durable " a déclaré M. Arvid Nielsen, Senior VP of Global Technology chez Cold Jet. "La technologie de projection de glace carbonique de Cold Jet est brevetée et notre objectif avec la PCS 60 est de faire progresser notre industrie vers de nouveaux sommets."

Pour plus d'informations, contactez Cold Jet ou visitez la page PCS 60.

A propos de Cold Jet

Cold Jet® a deux différents secteurs d'activité, centrés autour de l'utilisation de glace carbonique. En premier lieu, nous offrons systèmes de nettoyage environnemental, de préparation de surface et de finition de pièces aux industries de fabrication globale. Ces systèmes utilisent des particules de glace carbonique comme médium de projection. En deuxième lieu, nous produisons des systèmes de production, de mesure et d'emballage de glace carbonique. Ces systèmes permettent la production constante d'une vaste gamme de produits de glace carbonique, utilisée pour le transport d'aliments, la gestion de la chaîne du froid et le nettoyage cryogénique. Nos clients utilisent nos solutions technologiques pour remplacer des processus obsolètes qui sont inefficaces et nuisibles à la santé et la sécurité. Le siège social de Cold Jet se trouve à Loveland, Ohio, avec des opérations internationales en Europe, en Asie, au Canada et au Mexique. Pour de plus amples informations, visitez www.coldjet.com ou n'hésitez pas à nous contacter au +32 13 53 95 47.

