Cold Solutions choisit Tatu City pour sa plus grande installation de chaîne du froid en Afrique de l'Est

L'installation phare de 15 000 m² de Cold Solution située dans la zone économique spéciale de Tatu City à Nairobi sera la plus grande, la plus avancée et la plus efficace de la région. Cette installation est conçue de manière flexible afin de couvrir de nombreuses plages de températures allant de +26 à -40 °C et plusieurs gammes de produits, allant des fruits et légumes frais aux produits pharmaceutiques et vaccins, en passant par la viande, la volaille et les aliments surgelés.

Cold Solutions Kenya est une société de portefeuille d'ARCH Cold Chain Solutions East Africa Fund, un fonds de capital-investissement conseillé par ARCH Emerging Markets Partners Limited (ARCH).

« Les guichets uniques de Cold Solutions sont conçus pour permettre aux entreprises de suivre leurs produits en temps réel et faciliter le transport à travers l'Afrique de l'Est grâce à des camions à température contrôlée, que ce soit à l'intérieur de la ville ou vers des destinations longue distance », a déclaré Jared Irving, Managing Director d'ARCH.

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture estime que plus de 40 % de la nourriture en Afrique subsaharienne se gâte avant d'atteindre un consommateur. Cela peut aller jusqu'à 60 % pour les produits frais en Afrique subsaharienne.

Chris Barron, Country Head au Kenya pour Rendeavour, propriétaire et promoteur immobilier de Tatu City, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir le complexe de stockage à froid transformationnel de Cold Solutions dans le parc industriel de Tatu, qui abrite plus de 50 entreprises kenyanes, d'Afrique de l'Est et multinationales construisant des installations de première classe dans la première zone économique spéciale opérationnelle du Kenya ».

Tatu City est un aménagement à usage mixte de 2 024 hectares avec des maisons, des écoles, des bureaux, un quartier commerçant, des cliniques médicales, des zones naturelles, un complexe sportif et de divertissement, ainsi qu'une zone de production pour plus de 150 000 résidents et des dizaines de milliers de visiteurs. Des écoles et des entreprises sont déjà ouvertes à Tatu City, et un éventail de logements convient à tous les revenus. Tatu City représente un nouveau mode de vie et de pensée pour tous les Kényans, avec la création d'un environnement de vie, de travail et de divertissement unique, sans embouteillages et trajets longue distance.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1213291/Cold_Solutions_Tatu_City.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1213292/Tatu_City.jpg

Contact

Faith Mutheu

[email protected]

+254 20 513 1000

[email protected]

SOURCE Rendeavour; Tatu City