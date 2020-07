Cold Solutions wählt Tatu City für die größte Kühlketten-Anlage in Ostafrika

Cold Solutions Vorzeige-Anlage mit einer Fläche von 15.000 m² in der Sonderwirtschaftszone Tatu City in Nairobi wird die größte, fortschrittlichste und effizienteste in der Region sein . Die Anlage ist flexibel konzipiert, um zahlreichen Temperaturbereichen von +26 °C bis -40 °C und verschiedenen Produktbereichen von frischem Obst und Gemüse bis hin zu Pharmazeutika und Impfstoffen, Fleisch und Geflügel sowie tiefgekühlten Lebensmitteln gerecht zu werden.