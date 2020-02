Cole Haan presenta una declaración de registro a la SEC para la propuesta de oferta pública inicial

NUEVA YORK, 17 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- Cole Haan, Inc. ("Cole Haan") ha anunciado hoy que ha presentado públicamente una declaración de registro mediante el Formulario S-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos ("SEC", por sus siglas en inglés) en relación con a la propuesta de oferta pública inicial de sus acciones ordinarias. Todavía no se ha determinado el número de acciones ordinarias que se ofrecerán ni el rango de precios de la propuesta de oferta. Cole Haan ha solicitado que sus acciones ordinarias coticen en el Mercado Selecto Global NASDAQ con el código bursátil "CLHN".

BofA Securities y Morgan Stanley están codirigiendo la oferta propuesta como agentes de colocación. J.P. Morgan y Goldman Sachs & Co. LLC también están actuando como agentes de colocación principales. Jefferies, Baird, Cowen, Piper Sandler y Stifel están actuando como agentes de colocación.

Se ha presentado una declaración de registro relacionada con estos valores a la SEC, pero aún no ha entrado en vigor. Estos valores no pueden venderse ni pueden aceptarse ofertas de compra antes de que la declaración de registro entre en vigor. El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de estos valores, como tampoco se debe efectuar la venta de dichos valores en ningún estado ni jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilícita sin su previo registro o calificación dentro del marco de la legislación de valores aplicable en dicho estado o jurisdicción.

La propuesta de oferta se realizará únicamente a través de un folleto. Se pueden solicitar copias del folleto preliminar relacionado con esta propuesta de oferta, cuando esté disponible, a:

BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3.º piso, Charlotte, Carolina del Norte 28255-0001, a la atención de: Departamento de folletos o por correo electrónico: dg.prospectus_requests@baml.com; o

Acerca de Cole Haan

Cole Haan es una marca de estilo de vida de rendimiento internacional que ofrece a profesionales activos, que siempre están conectados, calzado y accesorios de estilo de vida innovadores. Cole Haan es pionera en nuevas categorías de calzado y accesorios de estilo de vida que los clientes usan para trabajar, para entrenar o para el fin de semana y que aprovechan el legado de 90 años de la marca Cole Haan para introducir en sus productos artesanía tradicional y moderna innovación. La misión de Cole Haan es inspirar a estos clientes a vivir vidas extraordinarias.

Declaraciones prospectivas

Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no corresponden a hechos históricos son declaraciones prospectivas. Estas previsiones se basan en las expectativas actuales de Cole Haan y están sujetas a posibles cambios e incertidumbres en las circunstancias. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los proyectados en estas declaraciones debido a los cambios en la economía internacional, regional o local, los negocios u otros factores competitivos, de mercado o regulatorios, la mayoría de los cuales se encuentran fuera del control de Cole Haan. Cualquier declaración prospectiva hecha en este comunicado de prensa solo expresa la situación existente a fecha del mismo. Cole Haan no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente estas declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, de evoluciones futuras o de otra manera, excepto en la medida en que lo exija la legislación aplicable.

Contactos

Leigh Parrish / Mahmoud Siddig / Kate Thompson

Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

(212) 355-4449

